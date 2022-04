MONDE ENTIER :: L'intelligence artificielle et le monde des jeux vidéo :: WORLD

L'intelligence artificielle a une place très importante dans de nombreuses industries, mais aussi dans les jeux vidéo. Découvrez où elle est activement utilisée.

Où l’intelligence artificielle est-elle activement utilisée dans le secteur des jeux vidéo aujourd’hui ?

L'intelligence artificielle est présente dans de nombreux domaines dont notamment les jeux vidéo. Elle vous permet de jouer à vos actuels jeux en ligne, de jouer au blackjack en ligne, etc. Vous pouvez donc la retrouver aussi bien sur les jeux vidéo de consoles que sur les casinos comme Casino Extra. Pour mieux comprendre son importance dans les jeux vidéo, regardons où elle est activement utilisée.

L’importance de l’IA dans les jeux vidéo

L’intelligence artificielle peut être définie de différentes manières, mais dans tous les cas elle permet par la machine de reproduire l'intelligence humaine. Elle permet donc à la machine d'apprendre à analyser les informations de l’environnement pour aboutir à un comportement plus humain. Pour les jeux de blackjack par exemple, les développeurs ont su inculquer à l'IA la règle blackjack pour rendre possible la création des jeu de blackjack en ligne. Dans d'autres jeux, l'IA est utilisée par les développeurs pour concevoir le comportement des fameux Personnages Non Jouables ou PNJ.

Aujourd’hui, avec l’évolution de la technologie et de l’industrie du jeu vidéo, l’intelligence artificielle est capable de bien plus de comportements et d’actions. En effet, elle permet actuellement de concevoir des niveaux et des défis plus pointilleux aux joueurs. Dans les jeux vidéo, les joueurs s’attendent à des expériences de jeu plus immersives sur un large éventail d’appareils.

L’IA va donc permettre aux développeurs de fournir une expérience de jeu réaliste, et ce, sur différents appareils, des consoles aux ordinateurs, en passant par les smartphones et les casques VR. Sur Unique Casino par exemple vous pouvez jouer à des jeux de casino comme si vous étiez dans un vrai casino.

L’IA dans les jeux vidéo : pour une expérience sur-mesure et plus réaliste

Principalement, l’IA est exploitée pour donner vie aux jeux en ligne. Jeux de course, jeux de tir ou jeux de stratégie, la majorité comporte des composants alimentés par l’intelligence artificielle. Étant donné que ces jeux sont aujourd’hui conçus dans le but d’étudier leurs propres modèles afin d’améliorer leurs algorithmes, l’IA va permettre la création d’environnements artificiels intégrant la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte. Ce qui fournira le développement de jeux encore plus intelligents, interactifs et aussi proches de la réalité.

L’IA peut être également exploitée pour tester les capacités du joueur, ou encore à l’inciter dans la variation de son style de jeu. Mais plus encore, elle pourra restituer les éléments de jeux reproduisant le comportement et l’intelligence humaine. Au-delà de son rôle principal dans le processus de développement des jeux, l’IA s’avère plus prometteuse dans la création d’expérience sur mesure pour chaque profil de joueur.

L'IA au service des joueurs

L'intelligence artificielle n'est pas seulement utilisée par les développeurs de jeux vidéo, mais aussi par la communauté de joueurs. En effet l'IA peut avoir des réflexions plus poussées, ce qui permet aux joueurs de trouver des solutions ou des scénarios avantageux. C'est notamment le cas pour le blackjack tableau probabilité. Ce Black jack tableau permet d'avoir les décisions les plus optimales lorsque vous y jouer. Ce n'est seulement qu'un exemple parmi tant d'autres.