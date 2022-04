CAMEROUN :: DOUALA-YABASSI EN 45 MINUTES CE SERA BIENTOT POSSIBLE :: CAMEROON

C’est un des projets routiers les plus importants du Cameroun, la route Douala-Bonepoupa-Yabassi. Longue de 91 kilomètres, cette route une fois livrée va impacter de manière considérable le panier de la ménagère, l’habitat et le vivre ensemble.

Dans six mois exactement, soit en Octobre 2022 l’axe Bonepoupa-Yabassi sera livré et ouvert au public, c’est le délai du dernier report accordé à l’entreprise en charge des travaux déjà à 72 % des réalisations. Les raison principales évoquées pour justifier ce report est la forte pluviométrie enregistrée sur le site des travaux et les différentes requêtes introduites par l’entreprise.

Sur le lot Douala-Bonepoupa, les travaux ayant débuté en 2017 ont accusé un retard du fait de la libération des emprises par Eneo, Camtel etc... Et surtout l’indisponibilité des finances .

C’est finalement en mars de l’année prochaine que l’axe routier Douala-Bonepoupa-Yabassi sera ouvert à la circulation.

Avec ses 02 millions d’hectares de terres, malgré la présence des plantations industrielles tel, PHP Socapalm, Hevecam …Plus de la moitié du littoral est encore vide inexploitée. C'est du côté du Nkam et ses terres fertiles . Une fois cette route goudronnée, tout le long du trajet, l’urbanisation va suivre avec l’extension de la ville de Douala. C’est le cas des localités comme Nsake, Henda, Nko, Nkondo-Saket , Mokondo. Il sera désormais possible d’habiter à Yabassi et travailler à Douala et vice versa.