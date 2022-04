CAMEROUN :: TROIS NOUVELLES CENTRALES SOLAIRES DANS LE GRAND NORD APRES GUIDER ET MAROUA :: CAMEROON

On ne parlera plus de délestages parce que les centrales thermiques n’ont pas été approvisionnées en carburant, des budgets évalués pour les seules centrales thermiques du grand nord à plusieurs milliards de FCFA par mois.



Aprés Djoum (Sud-Cameroun) et Lomié (Est), Eneo va construire trois nouveaux parcs solaires à Banyo, Poli, et Touboro. Il est question pour l’operateur d’opérer une transition énergétique entre les centrales thermiques de Banyo(1 968 kW) ;Poli (700 kW ) et Touboro(900 kW) pour les reconvertir en solaire.



Enéo possède 26 centrales thermiques au Cameroun faisant de lui le premier producteur d’énergie électrique du pays , à lui seul 1 012 MW sur les 1 529 MW que produit le Cameroun.