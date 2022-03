CAMEROUN :: Ngalle Bibehe lance les « Gilets jaunes » sur Edéa :: CAMEROON

« Je voudrais inviter tous nos camarades à nous mettre ensemble pour travailler résolument à faire rayonner les idéaux de notre parti dans notre entourage. Devenons des apôtres de l’apaisement, de la cohésion et de la concorde ».

Tels sont les propos de Ngalle Bibehe, Ministre des Transports et non moins membre de la délégation permanente du Comité central du RDPC en Sanaga-Maritime à l’occasion de la célébration du 37e anniversaire de la création du RDPC. C’était le 24 mars 2022 à la Maison du Parti d’Edéa.

Dans ces propos Ngalle Bibehe semble inviter ses camarades à boire jusqu’à la lie dans le calice de la paix et de la réconciliation. Mais ceux qui suivent de près l’actualité politique de la Ville-Lumière savent que c’est un discours creux du Ministre. Bien plus c’est de la poudre de perlimpinpin. Personne n’y croit !

Pour le dire autrement, Ngalle Bibehe est un démagogue en perte de vitesse qui divise plus qu’il ne rassemble dans sa ville natale. Il faut être un « Gilet jaune » pour croire à ses innombrables et innommables élucubrations versées dans l’arène politique.

Gilets jaunes

C’est l’ensemble des candidats lors du renouvellement des organes de base inscrits sur une liste qu’ils ont nommé « Liste jaune » ; conduite par Paul Bitegye Tjeke et parrainée par le Ministre Ngalle Bibehe. La liste jaune de Bitegye Tjeke Paul avait été battue par la « Liste rose » de Patrice Wenang dont le Parrain n’est autre que le Patriarche Alphonse Joseph Bibehe, capitaine d’industrie. Le Patriarche s’était mis au-dessus du discours clivant et tribal en soutenant la liste consensuelle de Patrice Wenang ; laquelle intégrait toutes les composantes sociologiques de la Ville d’Edéa.

Le groupe de Bitegye Tjeke avait fait beaucoup de bruit dans la ville au point de casser ou de confisquer les urnes à la suite de leur défaite électorale. L’opinion publique n’avait ménagé aucun effort pour les appeler « Gilets jaunes » compte tenu de la couleur de leur liste, leurs casquettes et foulards jaunes, leurs multiples revendications et leurs casses.

Mais qu’importe ! Les « Gilets jaunes », encouragés et financés en cela par Ngalle Bibehe, n’ont jamais digéré la défaite électorale. C’est pour cette raison qu’ils ont mis en oeuvre une dissidence incompréhensible et injustifiée qui se met en porte-à-faux aux idéaux de rassemblement du RDPC.

Ces « Gilets jaunes » sont identifiables par la tenue qu’ils arborent : pour les hommes c’est la casquette jaune et pour les femmes c’est le foulard jaune. Ils ont pour coachs Christian Ebele Dikor et Vincent Kilama qu’on ne présente plus dans les milieux sociopolitiques de la Ville. C’est eux en effet qui dirigent toutes les opérations de leur mouvement politique.

Boycott systématique

Toutes les réunions politiques organisées par Patrice Wenang sont systématiquement boycottées par les « Gilets jaunes ». Le 06 novembre 2021 par exemple ; à l’occasion du 39e anniversaire de l’accession de Paul Biya à la Magistrature suprême, on n’a vu aucun « Gilet jaune » d’autant plus que leur mentor Ngalle Bibehe était absent.

Le 11 février 2022 ils ont nourri et habillé en jaune des centaines de jeunes désoeuvrés et affamés afin qu’ils prennent part au défilé. Le 08 mars 2022 lors de la journée de la femme tout le monde a constaté que l’unique Section OFRDPC avait deux groupes bien différents. Certaines femmes avaient des foulards jaunes et d’autres les foulards blancs. Du jamais vu dans le RDPC.

Le 24 mars 2022 lors de la célébration à la Maison du Parti, tous les « Gilets jaunes » sont sortis. Le mot d’ordre est passé comme une lettre à la poste. Personne n’a raté le coche puisque Ngalle Bibehe était présent. Tous les affidés du Ministre entraient en transe quand il prononçait son discours. On pouvait entendre des youyous de joie et des salves d’applaudissements émanant desdits « Gilets jaunes ». Mais quand le Président de Section Patrice Wenang s’exprimait, ils étaient muets comme des carpes. Personne n’applaudissait. Même le repas de Section offert par le Président de Section dans son domicile à Mbanda-Ecole a été boycotté par le Ministre Ngalle Bibehe et tous ses « Gilets jaunes ». Personne n’est venu !

Comment traduire dans les faits le discours mensonger de Ngalle Bibehe qui parle d’apaisement, de cohésion et de concorde ? Comment remobiliser les troupes dans un contexte où c’est la principale élite qui alimente la dissidence ? Comment raviver la flamme ardente du parti quand c’est un membre du Gouvernement qui divise au lieu de rassembler ? Questions Graves !