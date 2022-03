CAMEROUN :: Mouvement " craie morte" : Les enseignants du supérieur menacent de rejoindre la grève :: CAMEROON

Le Syndicat national des enseignants du supérieur ( Synes) l'a fait savoir à travers un communiqué publié hier. Les enseignants d'université menacent ainsi de rejoindre le mouvement de grève " craie morte" de leurs collègues de l'enseignement secondaire. Un mouvement de grève observé depuis le 21 février 2022, et porté par le collectif " "ON A TROP SUPPORTÉ" (OTS).

Les enseignants membres du Synes s'insurgent contre le traitement discriminatoire réservé aux enseignants camerounais, toutes catégories confondues. Le secrétaire général du Synes, le Pr Blaise MTOPI FOTSO décrie cette forme de disqualification dont sont victimes les enseignants, alors qu'au même moment, d’autres fonctionnaires comme ceux formés à l'Ecole nationale d'administration et de magistrature ( Enam ), sont privilégiés, bénéficiant d’un numéro matricule et d’une avance de salaire dès leur admission dans cette école qui jouxte l'Ecole normale supérieure ( Ens) de Yaoundé.



Le Synes apporte ainsi son soutien au collectif « OTS», demandant au gouvernement camerounais de prêter une oreille attentive aux revendications des enseignants, ceux-ci ayant fait preuve de patience, de résilience, et démontré leur passion pour la craie. Le Synes requiert qu'une attention soutenue soit accordée aux préoccupations des enseignants, pour des raisons d’équité et de justice, la même attention et la même diligence observées pour les dossiers à caractère politique et sécuritaire.

Pour le Synes, il importe de prévenir les perturbations que la poursuite du mouvement fait planer sur l’année scolaire et sur la paix sociale. Le Synes rappelle que les enseignants du supérieur ne sont pas les gâtés de la profession. Les enseignants du supérieur affirment que depuis un bon bout de temps, ils sont privés d’une nomenclature de droits (heures complémentaires, encadrement des mémoires et thèses, jurys de soutenance, vacation). « Ces droits ont généré, à ce jour, une dette académique colossale qui, si elle ne connaît pas un début de paiement à court terme, va les obliger à prendre le relais de leurs homologues », a averti le Synes.

Aussi propose-t-il la tenue d'un forum national de l’éducation afin que soient examinés dans leur globalité, tous les problèmes qui plombent le système éducatif camerounais.

À toutes fins utiles, le collectif « OTS » a prorogé son mot d’ordre de grève. Lancé le 21 février dernier, il a débuté très timidement, avant de prendre corps depuis hier, lundi, 28 février 2022. La fin du mouvement de grève est prévue le vendredi, 4 mars, à condition que le gouvernement camerounais apporte des solutions concrètes et satisfaisantes aux récriminations des enseignants.