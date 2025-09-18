Camer.be
Dix mois après le décès au Cameroun de Pamela, son fiancé est arrêté et inculpé d’assassinat
Cela fait 10 mois que Pamela Oku Wofuma, une jeune Congolaise vivant à Charleroi, a été assassinée au Cameroun. Dernier rebondissement : le fiancé de Pamela, Wilfried Taguetang, vient d’être inculpé d’assassinat.

Pour mémoire, le 31 octobre dernier, Pamela Oku Wofuma, étudiante, aide soignante, quittait la Belgique pour Douala, pour rejoindre son compagnon. Une disparition mystérieuse qui allait rapidement basculer en tragédie.

La jeune femme, enceinte des jumeaux, se trouvait dans une situation relationnelle extrêmement complexe. Son compagnon la pressait d'avorter, mais Pamela refusait catégoriquement. Le couple était au Cameroun pour une rencontre avec la belle-famille, dans l'optique d'un mariage souhaité par son compagnon.

Quelques jours après son arrivée, un détail glaçant : le corps de Pamela a été retrouvé calciné dans une benne à ordures de la banlieue de Douala. Une découverte macabre qui a immédiatement soulevé de nombreuses interrogations.

Initialement, le parquet de Charleroi avait clôturé le dossier de disparition, le corps ayant été formellement identifié. Mais l'intervention d'une cousine de Pamela Oku a provoqué une réouverture spectaculaire du dossier au niveau fédéral.

Le corps calciné de Pamela Oku Wofuma a été rapatrié à Charleroi en Belgique et enterré le 14 février dernier.

Lundi dernier,15 septembre 2025, Wilfied Taguetang M. le compagnon de la défunte a été présenté devant le juge d'instruction en charge de ce dossie, inculpé d'assassinat et placé sous mandat d'arrêt. Il continue à nier les faits pourtant présenté devant le juge d'instruction où il est placé sous mandat d'arrêt.

Lire sur le même sujet: BELGIQUE :: Wilfried Taguetang arrêté pour le meurtre violent de Pamela Oku Wofuma 

 

