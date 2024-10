Célestin Tawamba, un leadership inspirant… Un leader économique qui trace la voie d’un Cameroun qui :: CAMEROON

Célestin Tawamba, un leadership inspirant… Un leader économique qui trace la voie d’un Cameroun qui veut croire !

Nous vivons dans un pays qui a mal à la réussite. Nous vivons dans un pays qui aime se nourrir des bad buzz, des histoires farfelues de luxure et de caniveaux .

Nous vivons surtout dans un pays où la jeunesse en désespérance , a choisi la voie de l’exil pour … des espoirs trop souvent vains et illusoires .

Au confluent de ce désespoir ambiant , il y’a un Cameroun qui travaille . Il y’a un Cameroun qui aime ce triangle au cœur de l’Afrique . J’aurai souhaité en ouvrant Facebook, voir l’information incroyable pour notre économie nationale et l’influence de notre pays, sur le rachat par un groupe camerounais, le groupe Cadyst en l’occurrence , de toute l’activité Minoterie du groupe Somdia au Congo et au Cameroun, faire la Une des réseaux sociaux camerounais et d’Afrique centrale. Mais, à la place, nous sommes inondés , envahis et embastillés par des histoires fantasques d’influenceuses, de leurs lubies, de leurs mensonges . Quand ce n’est pas cette haineuse et maladive obsession pour les dirigeants de la Fecafoot, ce sont des vomissures relatives à la vie privée lubrique des agitateurs des réseaux sociaux .

Nous sommes un peuple qui a perdu la raison , et surtout le sens réel des choses.

Une entreprise camerounaise créée par un camerounais , le patron des patrons Célestin Tawamba vient de racheter à plus de cinquante milliards une multinationale française . C’est une information majeure pour notre économie . C’est un motif d’espoir et d’espérance … Mais aucun éditorialiste, aucun journaliste n’est capable de lire tous les enjeux et … conséquences de cette opération inédite pour notre économie.

Célestin Tawamba , diplômé de Dauphine et de HEC en France, est un pur produit de la méritocratie ! C’est un homme qui, rentré au Cameroun après ce parcours exemplaire en France, a fait ses classes chez les big five, au groupe Hazim, avant, de créer il y’a un peu plus de 20 ans La Pasta. Qui, plus tard, permettra de créer le groupe Cadyst . Cette holding financière qui gère un conglomérat économique, financier et industriel, qui abrite à la fois un pôle santé et un pôle agro-industriel.

Célestin Tawamba est une fierté camerounaise , un modèle africain d’un leadership ambitieux, charismatique, courageux , et, totalement décomplexé.

Oh oui, un grand groupe camerounais peut racheter une grande multinationale française …

En tant que patronne d’une PME, citoyenne camerounaise et membre engagé du patronat, je voudrais saluer cette prise de participation capitalistique dans le groupe Somdia détenu par Pierre Castel, par le groupe camerounais Cadyst .

Nous cherchons dans cette période trouble de fractures; et de renoncements au progrès de presque tous les acteurs publics, des repères, des référents; Célestin Tawamba est un repère .

Un référent en matière de création et développement d’entreprises , un référent en matière d’industrialisation.

Lorsqu’il faut acclamer Dangote ou d’autres, nous y allons…

Pourquoi avons nous tant de mal à magnifier , à vendre ceux qui permettent à notre pays malgré les blessures et les fêlures de rester debout ?

Le chef de l’Etat, a toujours encouragé l’initiative privée , a souhaité vendre l’attractivité économique de notre pays, devrait avec nous, et son gouvernement, célébrer l’ascension incroyable, remarquable, inspirante du groupe Cadyst et de son président Célestin Tawamba.

Nos universités et nos écoles de commerce, ont là un modèle entrepreneurial d’étude …

Cher Célestin,

J’ai l’honneur de faire partie de ta garde rapprochée, et c’est avec des larmes de bonheur , que je salue Le leader de l’industrie de la minoterie et ses dérivés en Afrique Centrale!

Tu l’as fait !

Puisse ton amour pour ce pays , le chemin que tu montres puisse inspirer notre élite politico administrative pour aller vers ce patriotisme économique, bouée de sauvetage de notre balance économique, notre stabilité monétaire et … pilier de la construction de ce nécessaire pacte productif que nous appelons de tous nos vœux .

So proud of you Mr Le PDG, Célestin Tawamba