CAMEROUN :: Ferdinand Ngoh Ngoh et Samuel Eto'o sur la ligne de mire.

Le ministre Secrétaire général de la présidence de la République et le président de la Fédération Camerounaise de Football sont sur les projecteurs de l’actualité.

La question qui vient au bout de la plume est celle de savoir qui finance la déstabilisation de Ferdinand Ngoh Ngoh ? Pour répondre au journal Le Zenith qui parle de « Ferdinande Ngoh Ngoh victime des luttes de succession ». Pour ce journal paraissant à Yaoundé, la capitale politique et siège des institutions, Le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République, a essuyé, il y a quelques jours, à Bruxelles où il représentait le chef de l’Etat aux travaux, des attaques d’une escouade de ‘’ voyous ‘’ étrangers qui, selon certaines sources, ont reçu de faramineuses sommes d’argent venant du Cameroun, pour tenir une fois de plus l’image du régime de Yaoundé.

On se rappelle que Ferdinand NGOH NGOH était à la tête de la délégation camerounaise aux Union Européenne-Union Africaine les 17 et 18 février 2022 à Bruxelles, au siège de l'UE. Il s’était agi de travailler pour que l'Europe et l'Afrique puissent renforcer leurs relations, en vue d'une meilleure prospérité. Également au menu des travaux des chefs d'État, chefs de gouvernement et des chefs de délégation, des outils et des moyens en vue de la stabilisation du volet sécuritaire.

Au sujet de la Fédération Camerounaise de Football, Cameroon Tribune parle des « Dossiers chauds en suspens à la Fécafoot ». Et le journal les égraine, Des bruits autour de la nomination du général Pierre Semengue à la tête du Conseil transitoire du football professionnel, la position attendue sur le sort du sélectionneur national, et les suites de la suspension d’un membre du Comité exécutif agitent l’atmosphère à la Fédération camerounaise de Football. Les prochains jours devraient rapidement permettre d’y voir plus clair. Le quotidien Emergence abonde dans le même sens et parle de « vaudeville ». Entre Clashs, bras de fer, suspension...le début de règne du parton du régime de Tsinga est mouvementé. Peut-il faire long feu dans cette ambiance.

L’Anecdote pense que « les vieux démons sont de retour ». A un mois de la double confrontation Cameroun–Algérie comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde de football, des tensions d’envergures couvent autour de l’avenir du sélectionneur national Antonio Conceiçao qui a vu son contrat renouvelé par le ministre des Sports sans avis du président de la Fécafoot. Au même moment, une autre bataille se dessine au Tribunal arbitral du sport créant une incertitude sur les prochains jours de l’actuel exécutif de l’immeuble de Tsinga.