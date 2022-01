CAMEROUN :: COUP DUR POUR LA COTE D’IVOIRE : LE GARDIEN TITULAIRE SUSPENDU CE MARDI PAR LA FIFA :: CAMEROON

Eliminé de la course pour le mondial qatari, la Cote d ’Ivoire espèrait remporter le trophée de la CAN pour se réconcilier avec son public. Seulement, l’équipe dirigée par Patrice Beaumelle vient de subir un coup dur ce mardi, la confirmation de la suspension de Sylvain Gbohouo, le gardien de but des « Éléphants » pour dopage.



La côte d’ivoire évolue dans la poule du champion d’Afrique l’Algérie qui a fait une timide entrée dans la compétition cet après-midi au stade de Japoma . Riyad Mahrez et des coéquipiers ont été tenus en échec par la Sierra Leonne au Stade Japoma de Douala.