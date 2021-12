ÉTATS-UNIS :: STEPHANE CHEVALIER: SAMUEL ETO'O EN BON ENFANT DU SYSTEME SAVAIT EXACTEMENT CE QU'IL FALLAIT... :: UNITED STATES

Stéphane Chevalier, un amoureux du ballon rond, est un acteur majeur du monde culturel Américain, c'est depuis Washington DC, sa ville d'adoption qu'il nous donne son regard sur la viction de Samuel Eto'o au poste de Président de la Fédération Camerounaise de Football.

Que vous inspire l’élection de Samuel Eto’o à la tête de la fédération Camerounaise de Football?

Cette victoire est avant tout, la victoire de la fédération des efforts ( jeu d’alliance), du renoncement de soi au profit de la cause commune ( Jojo, Roger, etc…), mais plus encore, cela pourrait être vu comme la victoire de l’homme qu’il faut à la place qu’il faut, car il faut le rappeler, Samuel a plus à perdre que tout autre candidat et comme nous le savons porté sur de hautes et grandes ambitions, son élection ne peut qu’augurer de lendemains meilleurs pour le Football Camerounais

Concernant le processus électoral, quelles réflexions faites-vous?

Un processus quelqu’il soit n’a de force que la valeur des Hommes qui l’incarnent et le matérialisent et à cet effet, j’aimerais tirer un grand coup de chapeau au magistrat qui a mené sans ambages les hostilités et relever ici la force du scrutin de liste qui est une sorte de mouroir aux tripatouillages et autres malversations qui ont souvent entaché les élections.

Samuel, en bon enfant du système savait exactement ce qu’il fallait verrouiller pour être à l’abris des surprises.

Peut on y croire enfin qu'un jour dans le pays de Roger Milla une élection peut se passer sans tâche?

Merci Rires, mon cher Hilaire, ces élections qui n’ont été entachées d’aucune tâche se sont bel et bien déroulées dans le pays de Roger Milla, c’est dire si un jour auquel vous faites référence c’est déjà aujourd’hui; et tenez-le pour dit mon cher Hilaire, la présidence de la Fécafoot n’est qu’un tremplin pour Samuel pour signer son entrée aux affaires du bled.

Merci et bon vent Sopie Prod.