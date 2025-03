CAMEROUN :: Le RDPC est-il un parti-État ? Affrontement entre les professeurs Aboya Manasse et Claude Abe :: CAMEROON

Le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), parti de Paul Biya au pouvoir à Yaoundé, fête ses quarante ans dans une atmosphère de campagne électorale pour la présidentielle. Le débat sur ce parti, plutôt atypique, est sur la place publique. Quarante ans après, le RDPC est-il un parti-État ? Le débat est lancé entre le sociologue Claude Abe et le politologue Aboya Manasse.

Cela s’est déroulé dans Club d’Élite, une émission dominicale très suivie sur Vision 4, une chaîne de télévision basée à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Collé à l’actualité, le thème était fort évocateur : « An 40 du RDPC, le parti peut-il se réinventer ? » Cette question, aussi lancinante soit-elle, pose le problème de la longévité de ce parti politique né au pouvoir le 24 mars 1985, alors que son fondateur, Paul Biya, président de la République, était déjà à la tête du pays depuis novembre 1982.

Dès ses débuts, l’adhésion au jeune parti politique avait pour objectif de gérer le pouvoir et non d’y accéder, contrairement à la démarche classique d’un parti politique. On a donc assisté à une course contre la montre dans les adhésions à ce parti, parfois au détriment de sa ligne politique qui prône la rigueur dans la gestion et la moralisation des comportements. Après quatre décennies, « les militants se sont emparés des institutions et de l’État, qu’ils manipulent à souhait ». Un militantisme qui, selon Claude Abe, se limite à la seule louange de Paul Biya. Le sociologue dénonce ainsi un parti marqué par la bureaucratie et le règne des anciens fonctionnaires.

Bien plus encore, selon lui, le RDPC n’a jamais appris à fonctionner comme un véritable parti politique, mais plutôt comme une administration où « les nominations se font en fonction de la proximité avec le parti ». Le professeur Claude Abe va vite conclure que les faits sont visibles : « Le RDPC est un parti-État. »

Ce point de vue n’était pas du goût du professeur Aboya Manasse, politologue et vice-recteur de l’université de Yaoundé I, invité à l’émission en tant que militant du parti. Ce dernier a présenté un parti en construction, qui respecte la séparation des pouvoirs, gage de la démocratisation d’une société camerounaise en pleine mutation. Tout en affirmant qu’il est dangereux d’affirmer que le RDPC est un parti-État, il a souligné que leur champion, Paul Biya, s’apprête à briguer un autre mandat.