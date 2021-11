CAMEROUN :: GAËLLE ENGANAMOUIT JETTE L'ÉPONGE :: CAMEROON

L’ancienne Lionne indomptable Gaëlle Enganamouit démissionne avec fracas de son poste de Team Manager de l’équipe nationale seniors dames du Cameroun à travers une correspondance qu’elle a adressé au président par intérim de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) le jeudi 04 novembre 2021.

Elle accuse le président de la Fecafoot de menaces répétées. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase est l’invective qu’elle a reçue de la part de Seidou Mbombo Njoya lors de la visite des infrastructures de la CAN avec le ministre d’État Secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngoh Ngoh avec à la clé une demande d’explication qu’elle a d’ailleurs répondue.

Débordée par tous ces déroulements, elle décide claquer la porte et dit qu’elle ne travaillera plus avec Seidou Mbombo Njoya. « Monsieur le président, j’ai servi mon pays avec dignité sur les terrains et je le servirai partout ou besoin se fera, mais ce ne sera sûrement plus avec vous », écrit-elle.