FRANCE :: Savourez 'J'adore Paris!' le nouveau clip de Jacky M. (Texte et vidéo)

D'aucun diraient que Jacky M., natif de l'hôpital central de Yaoundé au Cameroun aurait du chanté pour la ville au sept collines, sa ville natale donc, avant de chanter pour toute autre ville au monde; mais l'histoire récente a vraisemblablement inversé cet ordre là.

L'année 2015 fut une année douloureuse pour des millions de Parisiens et de Français en général. Ce fut une année marquée par des événements tragiques qui ont bouleversé le cœur même de la nation. En janvier, le ciel de Paris semblait plus gris que jamais. Le 7 janvier, le monde entier a été choqué par l'attaque brutale contre la rédaction de Charlie Hebdo, un symbole de la liberté d'expression en France. Ce jour-là, douze vies ont été fauchées, et l'onde de choc s'est propagée bien au-delà des frontières de l'hexagone. Les rues de Paris étaient empreintes d'une tristesse palpable. Les gens se sont rassemblés en silence, des bougies à la main, pour rendre hommage aux victimes. Des milliers de crayons levés vers le ciel, un geste simple mais puissant, symbolisaient la détermination de la population à ne pas céder à la peur. Deux jours plus tard, le 9 janvier, l'horreur frappa de nouveau. Cette fois, c'était à l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes. L'attaque, qui fit quatre morts, visa la communauté juive de Paris, ajoutant une dimension supplémentaire de terreur et de tristesse à une ville déjà meurtrie.

Les images de cette journée restent gravées dans les mémoires, les visages des otages et la bravoure des forces de l'ordre qui mirent fin au siège résonnent encore dans les esprits. L'année avançait lentement, les cicatrices étaient encore fraîches. Puis vint novembre. L'automne avait enveloppé Paris de ses couleurs chatoyantes, mais le 13 novembre, la ville lumière s'assombrit à nouveau. Cette date, particulièrement importante pour Jacky M., est désormais gravée dans l'histoire comme celle des attaques les plus meurtrières que Paris ait connues. Ce soir-là, la ville vibrait au rythme de la vie nocturne, des rires et de la musique. Au Bataclan, une salle de concert emblématique, des centaines de personnes étaient réunies pour profiter d'un concert. Soudain, la musique s'est arrêtée, remplacée par le bruit assourdissant des détonations. Ce qui devait être une soirée de joie s'est transformé en cauchemar. Quatre-vingt-dix personnes ont perdu la vie dans cette attaque. Ailleurs dans la ville, des terrasses de cafés et restaurants ont également été ciblées, ajoutant à la douleur et à la confusion.

"Je me souviens encore de cette nuit avec une clarté troublante. J'étais chez moi, regardant les nouvelles avec incrédulité, mon téléphone vibrant sans cesse avec des messages de mes proches. Cette nuit-là, j'ai réalisé à quel point notre existence pouvait basculer en un instant, à quel point la fragilité de la vie était tangible": Jacky M.

Ces événements ont profondément marqué Paris, mais ils ont aussi révélé la résilience et la solidarité de ses habitants. Les jours et les semaines qui ont suivi, des milliers de personnes se sont rassemblées pour rendre hommage aux victimes, pour montrer que la haine ne gagnerait pas. Des fleurs, des bougies et des messages d'espoir ont envahi les lieux des attaques, des symboles silencieux mais puissants de l'unité et de la détermination à rester debout face à l'adversité. C'est dans ce contexte de douleur et de résistance que Jacky M. a trouvé l'inspiration pour écrire le titre "J'adore Paris".

Cette chanson est à la fois un hommage et un acte de résilience. Elle raconte l'histoire d'une ville qui, malgré les épreuves, continue de se tenir debout et de briller. Elle capture l'essence de Paris, sa beauté, sa diversité, et surtout, son indomptable esprit. Alors que les Jeux Olympiques se sont tenus à Paris au moment même de la sortie de ce single, d'aucun pourraient penser que cette chanson fut écrite pour ceux-ci, mais la vérité, l'inspiration derrière "J'adore Paris", réside dans ces moments de 2015, dans la manière dont une ville entière a refusé de se laisser définir par la tragédie, choisissant plutôt de célébrer la vie, l'amour et la liberté.