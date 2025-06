CAMEROUN :: Affaire SHALOM Kidnappée sodomisée et assassinée le 29 Février 2024 à Bangangte. :: CAMEROON

Soyons plus éclairés car avons une guerre spirituelle a mener et que nous sommes déjà entrain de remporter la bataille. Le procès de Shalom a déjà eu lieu selon les hommes c'est vrai, le tribunal des hommes a donné son verdict c'est vrai!

Shalom a vu son procès se tenir comme une fille sans père car les hommes ont rejeté le père que Dieu lui a donné et elle a connu comme père toute sa vie. Écoutez je parle comme Oracle de yaweh,et je vous annonce que puisque les hommes ont dit que Shalom n'avait pas de père, ont pris son cas comme un cas sans importance, son procès selon l'ordre de son père Céleste : DIEU, COMMENCE DEMAIN À BANGANGTE. ET LE JUGE DE CE TRIBUNAL SERA DIEU LUI-MÊME ET TOUTES PERSONNES IMPLIQUÉES SERONT EXPOSÉES ET CONDAMNÉES.



COMMENT ÇA VA se passer ? DEMAIN a 7h30, Mr Dounya Fendju Odilon sera sur le banc des accusés dans la salle d' audience de ladite ville.

Raisons : Dieu a été convoqué car puisque c'est Dieu le vrai père de Shalom, le Missionnaire va juste se tenir comme son représentant afin d'accomplir la volonté du père de Shalom : Faire éclater la justice sur l'affaire Shalom et prononcer le Jugement divin sur les vrais coupables car un certain Mr Ngoukou Thomas Fils a porter plainte contre le couple durement éprouvée et empêchée de faire son deuil véritable, le couple Dounya avec pour motif :" Diffamation de nom et déclarations mensongères... Nous sommes en guerre et c'est contre le mal et l injustice car les familles souffrent chaque jour les mêmes situations mais la justice du Cameroun taille le jugement a leur mesure et Dieu s'est levé.

Pour ceux qui disent que Dieu ne parle pas, chez moi, Dieu se révèle encore et l'une des manières, c'est par les rêves. Cette nuit, une de mes filles a fait un rêve donc je vous partage le résumé : Dans son rêve, elle est entrée dans une chambre et une femme l'a suivi a l'intérieur et lui a dit :" Je suis la femme qui avait tué Shalom et a grand jamais personne ne saura la vérité, et elle dit qu'elle est sortie et une fois dehors, cette femme a été saisie par un homme qui s'est mis à la foueter avec une chicotte doublée et elle s'est réveillée. Voilà une nouvelle Orientation a nos prières : Seigneur Voici la saison où tu exposes cette Femme et tous ses Agents.

Et je me rappelle quelques semaines après l'assassinat de Shalom, Un pasteur dans ville de BANGANGTE que je respecte beaucoup, avait fait un rêve où dans ce rêve, Shalom lui apparut et dit:" Mon ASSASSINAT EST UNE AFFAIRE DE SANG ET 10 PERSONNES SONT IMPLIQUÉES, IL S'EST RÉVEILLÉ."



Alors que la justice des hommes a tranché le procès affaire Shalom en condamnant un homme coupable, Dieu vient faire Justice a la mémoire de sa fille et de toutes ses filles et fils ayant connu le même sort comme La petite Orfee a Douala ou encore le petit Mathis a Yaoundé donc la justice de notre pays continue joué comme de coutume avec leur mémoire. Et Nous, les innocents et justes du Cameroun que devons nous faire ? Nous qui n'avons pas les moyens pour prendre un vrai avocat, que devons nous faire ? Voici ce que nous devons faire mes amis :" Allons à genoux encore pour demain et Levons nos mains vers le Dieu véritable sans faire du bruit dans les rues et nous verrons ce qui va se passer . Dieu est fatigué du Cameroun croyez moi.

Rendez-vous demain au tribunal. Restons en paix. Shalom ! J'invite tous médias du Cameroun et International à se tourner vers le département du nde, Région de l'ouest car le devoir vous appellent.

Que l'Eglise prenne plus conscience et que les vrais intercesseurs occupent leurs postes car nous sommes vers la fin de la Guerre et nous doit redoubler d'efforts.

Missionnaire Dounya Fendju Odilon.Justice pour nos enfants assassinés. Justice à Shalom.

