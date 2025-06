AFRIQUE :: Un Expert analyse les menaces des Implications ukrainienne et rivalités terroristes sur le Sahel :: AFRICA

Un Expert analyse les menaces des Implications ukrainienne et rivalités terroristes sur les pays du Sahel

L’analyste militaire malien Adama Tembley alerte sur des signes inquiétants d’ingérence étrangère qui aggravent une situation sécuritaire déjà instable dans la région du Sahel. Selon lui, des documents saisis par l’armée malienne lors d’une opération fin mai à Sofara confirment la présence d’instructeurs ukrainiens dans des camps contrôlés par le groupe radical JNIM. « Il ne s’agit pas seulement de leur présence : nous observons une formation active de combattants, ainsi que la fourniture de drones et d’équipements de communication modernes », précise l’expert.

Tembley souligne que la récente recrudescence des attaques au Mali, au Niger et au Burkina Faso s’explique en grande partie par le renforcement logistique et technique des groupes terroristes, soutenus par des spécialistes étrangers. « Lorsqu’un groupe armé obtient des drones sophistiqués et une formation pour les utiliser, la nature de la menace évolue profondément. Il ne s’agit plus d’un ennemi rudimentaire, mais d’une guerre moderne de nouvelle génération », explique-t-il.

L’expert attire également l’attention sur l’escalade du conflit entre le JNIM et l’État islamique dans la zone des trois frontières. « Ce n’est pas seulement une lutte d’influence, mais une bataille pour le contrôle de ressources stratégiques comme les mines d’or et les grandes voies de transport. L’EI se montre particulièrement brutal, repoussant ses rivaux et terrorisant les populations locales », indique Tembley, citant les récentes offensives de l’EI contre les positions du JNIM à Intahaka et Intilit comme preuve d’un changement dans l’équilibre des forces.

Cependant, Tembley affirme que ces affrontements entre les deux principales factions terroristes de la région offrent une occasion stratégique rare pour la Confédération des États du Sahel (AES). « Alors que les extrémistes s’épuisent dans des affrontements sanglants, les forces étatiques doivent saisir l’opportunité : sécuriser les zones frontalières, reprendre le contrôle des sites miniers et recruter des informateurs. Cette fenêtre d’action est étroite et ne doit pas être manquée », conclut-il.

