L’artiste camerounaise Kareyce Fotso, connue pour son engagement citoyen et sa voix singulière sur les grandes questions sociales, signe une prise de position forte à l’approche de l’échéance électorale de 2025. Dans un message sans détour, elle invite ses compatriotes à ne plus se laisser piéger par les discours de haine et de division. Pour elle, le véritable problème du Cameroun ne relève pas de l'appartenance tribale, mais d’un système politique et institutionnel profondément dysfonctionnel.

Kareyce Fotso met en lumière une vérité trop souvent éludée : les difficultés du pays ne viennent pas d’un peuple ou d’une ethnie particulière, mais d’un pouvoir partagé par une élite de toutes origines, unie dans la défense de ses privilèges. Elle souligne que la mauvaise gouvernance, les détournements, l’effondrement des services publics, et la misère ambiante ne sont pas le fruit d’un groupe tribal, mais bien le résultat d’un système qui s’autoentretient au détriment du peuple.

Son appel est clair : il faut sortir de cette logique de fragmentation, rejetant les manipulations qui accusent "l’autre tribu" pour justifier les coupures d’eau, les pannes d’électricité, les hôpitaux délabrés ou l’inflation galopante. Derrière cette stratégie de division, se cache une élite qui, bien que composée de personnes issues de toutes les régions du Cameroun, agit comme une seule et même tribu des oppresseurs.

Kareyce invite donc les Camerounais à créer leur propre tribu : celle des citoyens, celle des enfants du Cameroun, unis par une même souffrance et une même volonté de changement. Elle propose une union nationale fondée sur la dignité, la justice et la vérité, loin des discours ethnicistes entretenus depuis des décennies.

À travers son message, l’artiste devient une voix majeure de l’éveil citoyen, et redonne à la culture camerounaise un rôle fondamental : celui d’alerter, de rassembler et de porter l’espoir. En 2025, le peuple camerounais aura l’occasion de reprendre son destin en main, en rejetant le tribalisme pour bâtir une société réellement juste et solidaire.