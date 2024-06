CAMEROUN :: Propagande RDPC et ballon d'essai : Frank Biya candidat en 2025 ? Doute et panique au sein du parti :: CAMEROON

L'ivresse du pouvoir et la haine de la démocratie : une combinaison dangereuse

Des individus au sein du RDPC, aveuglés par l'ivresse du pouvoir et la haine de la démocratie, ont récemment avancé l'idée d'une loi exigeant 3 ans de militantisme au sein d'un parti politique pour se présenter à l'élection présidentielle. Cette proposition, présentée comme un moyen de renforcer la démocratie, est en réalité un ballon d'essai grossier visant à exclure un candidat potentiel : Frank Biya.

Un ballon d'essai percé d'avance

En effet, Frank Biya, fils du président en exercice Paul Biya, n'a adhéré au RDPC que le 6 novembre 2023. Si la loi des 3 ans de militantisme était appliquée, il ne serait pas éligible à la candidature en 2025. Cette incohérence flagrante démontre le manque de sérieux et la légèreté avec lesquels ces individus manipulent les lois.

Le RDPC en proie au doute et à la panique

Cette agitation au sein du RDPC trahit le manque d'assurance du parti face à la prochaine élection présidentielle. La mobilisation massive des Camerounais pour les inscriptions sur les listes électorales a semé le doute dans les rangs du parti, qui craint désormais de ne plus pouvoir remporter le scrutin, même en recourant aux fraudes.

Le peuple camerounais debout et déterminé

Face à cette situation, le peuple camerounais se montre plus que jamais déterminé à ne plus accepter les fraudes électorales. L'enthousiasme pour les inscriptions sur les listes électorales en est la preuve tangible. Cette mobilisation populaire est un obstacle insurmontable pour les plans illégitimes du RDPC.

L'inévitable changement de régime

L'histoire nous enseigne que les lois injustes ne peuvent résister à la détermination d'un peuple uni. Le peuple camerounais est debout et prêt à exiger le changement de régime et de système. Les démocrates camerounais appellent à poursuivre les inscriptions sur les listes électorales afin de transformer cette aspiration légitime en réalité.

Un changement par les urnes

Le changement tant attendu par le peuple camerounais doit se produire dans les urnes. C'est pourquoi il est crucial de continuer à s'inscrire sur les listes électorales et de se mobiliser pour des élections libres et transparentes. Ensemble, le peuple camerounais peut briser les chaînes de l'oppression et construire un avenir meilleur pour le pays.