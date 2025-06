12 Centres modernes pour l’inclusion numérique au Cameroun :: CAMEROON

En prélude aux festivités marquantes ses 25 ans au Cameroun, l’Entreprise de téléphonie mobile MTN met les petits plats dans les grands. Entre la mobilisation de ses employés et partenaires pour des travaux communautaires, l’installation des Centres Numériques, dans le cadre de l’Édition 2025 des 21 Days of Y’ello Care et les installations des centres numériques, l’activité est débordante.

Il y a d’abord la campagne 2025 des 21 Days of Y’ello Care 2025, programme annuel de volontariat du personnel de MTN, les employés de l’entreprise, accompagnés de leurs partenaires, se sont déployés ce jour dans plusieurs régions du pays pour réaliser des travaux communautaires sur les sites sélectionnés pour accueillir les futurs Centres Numériques.

Organisées simultanément à travers le territoire national, ces activités visent à préparer les sites des 12 Centres Numériques modernes, annoncés lors du lancement officiel du programme le 3 juin dernier. Ces centres offriront aux communautés un accès élargi aux outils numériques, à la formation, et à des ressources connectées favorisant l’inclusion et l’autonomisation.

Ce qui a fait dire à Liu Liqi, Account Manager chez Huawei, partenaire de MTN que. « Huawei est fier de s’associer une fois de plus à MTN dans le cadre du programme Y’ello Care. Cette année, nous avons investi plus de 20 millions de FCFA pour soutenir cette initiative porteuse de sens. Nous sommes convaincus que notre partenariat avec MTN continuera à se renforcer dans les années à venir. »



Les équipes de MTN et leurs partenaires ont mené plusieurs actions : nettoyage des murs et des salles, décapage des bancs, désherbage des cours… autant d’efforts réalisés en vue de viabiliser les espaces qui accueilleront prochainement les Centres Numériques. Pour Swithurn Mwenifumbo, Chief Technology and Information Systems Officer, MTN Cameroon. « C’est un honneur de contribuer à l’inauguration de ce centre numérique, qui représente une avancée majeure pour la jeunesse camerounaise. Avec le soutien de nos partenaires, nous avons uni nos forces pour préparer ce lieu qui, demain, ouvrira de nouvelles perspectives aux générations futures. »

Les interventions ont eu lieu dans les localités suivantes : Adamaoua : Collège Shekina – Ngaoundéré. Centre: Collège Agricole Bullier – Sa’a. Littoral: Centre Jeunes JVEPI FOMAK. Ngambé. Nord: APND Environnement - Garoua. Ouest: Commune de Babadjou. Sud: Lycée de Nkoumadjap. Sud-Ouest: AuraFoundation – Limbé Douala: Collège Émilie Saker – Akwa Bonamouti

A l’occasion, Tete Ngiye Silo, Chef de la Collectivité Bonasame Moulobe, Bonamouti-Douala était ému « En près de 70 années de vie, c’est la première fois que je vois une organisation offrir des dons aussi significatifs pour l’éducation de nos enfants. Je tiens une fois de plus à saluer cette initiative de MTN, et je les encourage vivement à poursuivre dans cette voie, afin d’améliorer durablement l’éducation dans nos communautés. » Tete Ngiye Silo, Chef de la Collectivité Bonasame Moulobe, Bonamouti-Douala.



À travers cette mobilisation, MTN Cameroon réaffirme son engagement en faveur de l’inclusion numérique et de la création de valeur partagée, en apportant des solutions durables au plus près des communautés.