Belgique- Cameroun: Les projections du Pr André Yinda sur la diaspora constructive (Texte et vidéo)

La construction d'un Etat dans un environnement participatif exige que des mesures urgentes soient prises dans le processus de developpement et de croissance économique. Sur cette toile de fond se détache la volonté de plus en plus affirmée des gouvernements africains de reconnaître l‟importance du rôle de leurs citoyens résidant à l‟étranger ou « la nouvelle diaspora » dans le développement national et régional

Homme politique et philosophe auteur de plusieurs publications sur la théorie politique, la philosophie, de l'immigration, le Pr. André Yinda parle au micro de BelgoCam 21 des projections de la Diaspora constructive DIACOCAM (Diaspora Constructive du Cameroun). Il commente également l'actualité sociopolitique du Cameroun.....La vidéo