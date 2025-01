CAMEROUN :: Découverte d’un corps sans vie au lac municipal de Dschang :: CAMEROON

Le lac municipal de Dschang, situé dans le département de la Menoua, dans la région de l’Ouest du Cameroun, est au cœur d’un fait divers tragique. Un corps sans vie y a été découvert, plongeant la communauté locale dans l’émoi. Pour l’heure, les autorités n’ont pas encore pu identifier la nationalité de la victime, mais des indices suggèrent qu’il pourrait s’agir d’un ressortissant de la République du Tchad.

Selon M. Armand Tchinenba, ancien vice-président de l’Association des Étudiants Tchadiens de Dschang, aucune information précise n’a encore permis de confirmer l’identité de la victime. Cependant, des éléments recueillis sur place laissent penser que le défunt pourrait être de nationalité tchadienne. « Nous suivons cette affaire de près et appelons toute personne ayant constaté la disparition d’un proche à se rendre à l’hôpital de District pour une vérification », a-t-il déclaré.

Le lac municipal de Dschang, habituellement un lieu de détente et de promenade, est désormais le théâtre d’une enquête policière. Les forces de l’ordre et les services de secours ont été dépêchés sur place pour procéder aux premières constatations. Les causes du décès restent inconnues, et une autopsie pourrait être nécessaire pour déterminer les circonstances exactes de cette tragédie.

Cette découverte macabre a suscité de vives réactions parmi les habitants de Dschang et la communauté estudiantine, notamment les étudiants tchadiens qui résident dans la ville. « C’est une situation très préoccupante. Nous espérons que les autorités feront rapidement la lumière sur cette affaire », a confié un membre de l’association des étudiants tchadiens.

Les autorités locales ont lancé un appel à la population, invitant toute personne ayant des informations sur la disparition d’un proche à se manifester. L’hôpital de District de Dschang reste le point de contact principal pour les familles concernées. « Nous demandons à tous ceux qui ont des doutes ou des informations de venir identifier la victime. C’est une étape cruciale pour avancer dans cette enquête », a précisé un responsable local.

Cette affaire rappelle l’importance de la vigilance et de la solidarité dans les communautés, surtout dans un contexte où de nombreux étudiants étrangers résident à Dschang pour leurs études. La ville, connue pour son université et son cadre de vie agréable, attire en effet des étudiants de toute l’Afrique, notamment du Tchad.

En attendant les résultats de l’enquête, la communauté de Dschang reste en état de choc. Les hommages et les messages de soutien affluent sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes expriment leur tristesse et leur solidarité envers la famille de la victime.