ALGÉRIE :: Alger : 5 ans de prison ferme pour Boualem Sansal, 75 ans :: ALGERIA

La Cour d'appel d'Alger a confirmé mardi une peine de cinq ans de prison ferme à l'encontre de Boualem Sansal. L'écrivain franco-algérien est emprisonné depuis plus de sept mois en Algérie où il avait été arrêté et écroué fin novembre 2024 à sa descente d'avion.

Boualem Sansal avait déclaré sur une chaine de radio d'extrême droite (en France) que sous la colonisation française, une partie du territoire du Maroc a été attribuée à l'Algérie. Des propos qui n'ont pas plu aux autorités algériennes.

Le procès de la liberté d'expression?

Les chefs d'accusation retenus contre Boualem Sansal en première instance au mois de mars 2025 sont les suivants : atteinte à l'unité nationale, outrage à corps constitué, pratiques de nature à nuire à l'économie nationale et détention de vidéos et de publications menaçant la sécurité et la stabilité du pays.

L'écrivain franco-algérien avait été condamné à cinq ans de prison et à 500 000 dinars d'amende (3 500 euros).

Face à ses juges lors du procès en appel du 24 juin, en l'absence de son avocat français (privé de visa), Boualem Sansal, avait invoqué sa liberté de penser et de s'exprimer : « Je n'ai rien à dire. Je suis un homme libre. Je parle à tout le monde, et je parle en France, pas en Algérie. Je suis français et toutes mes déclarations ont été faites en France. (…) On fait le procès de la littérature. Cela n'a pas de sens. La Constitution algérienne garantit la liberté de conscience, la liberté d'expression et d'opinion. Et, pourtant, je me retrouve aujourd'hui devant vous. »

En appel, comme en première instance, le procureur avait requis dix ans de prison et le double de l'amende.