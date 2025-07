Au Cameroun, le jeu vidéo trace sa voie : e-sport, création locale et casino en ligne :: CAMEROON

Tournois passionnés, studios créatifs, plateformes de jeu qui montent en puissance, le jeu vidéo au Cameroun connaît une transformation discrète mais bien réelle. Dans un pays où les jeunes représentent une majorité connectée, un écosystème vidéoludique prend forme, porté par l'énergie de quelques pionniers.

Le Gaming Day, point de ralliement des passionnés

À Douala et Yaoundé, une centaine de joueurs se retrouvent chaque mois pour le Gaming Day. C’est bien plus qu’un simple événement : c’est un rendez-vous où les gamers se croisent, s’affrontent, s’encouragent. Derrière cette initiative, on retrouve Brice Abega, fondateur du CESA, qui veut créer un espace d’échange pour tous ceux qui vivent le jeu vidéo comme une passion.

Ici, la compétition est à l’honneur, mais on y trouve aussi du rétro-gaming, des démos de nouveaux jeux et des échanges avec des développeurs locaux. L’ambiance est conviviale, et l'entrée est gratuite. Le but ? Montrer que le gaming peut rassembler, faire découvrir des talents, et valoriser ce qui se crée localement.

L’e-sport à l’entraînement comme au stade

À Yaoundé, dans un quartier calme, les jeunes s’entraînent presque quotidiennement manette en main. Ils ne jouent pas juste pour s’amuser : ils visent la compétition, avec des coachs à leurs côtés. Pour cela, ils sont nombreux à avoir intégré Insomnia, le tout premier club professionnel d’e-sport au Cameroun.

Parmi les figures du club, Ousseyni Sali, double champion d’Afrique sur Street Fighter, est devenu un modèle. À force de rigueur et de talent, il espère que le regard sur les gamers change. Car malgré les résultats, l'e-sport reste encore peu reconnu, et les déplacements à l’étranger pour participer aux grandes compétitions restent compliqués à financer.

Aurion, un jeu qui parle aux Africains

Dans les bureaux de Kiro’o Games, à Yaoundé, une petite équipe de passionnés a développé Aurion, un jeu vidéo d’aventure entièrement conçu au Cameroun. C’est l’histoire de Zama, un prince trahi le jour de son couronnement. Mais ce qui marque surtout, c’est l’univers visuel, les dialogues et les références culturelles.

Olivier Madiba, à la tête du studio, voulait offrir aux joueurs africains un jeu dans lequel ils se reconnaissent. Et ça marche. L’accueil a été enthousiaste, tant pour la qualité du jeu que pour sa portée symbolique. Aurion n’est pas qu’un jeu : c’est une déclaration d’intention pour un secteur encore jeune, mais prometteur.

Le casino en ligne, nouveau terrain de jeu numérique

Moins visible mais en pleine expansion, le casino en ligne gagne du terrain au Cameroun. Les plateformes séduisent de plus en plus de joueurs locaux. Certaines proposent plus de 10 000 jeux, des machines à sous aux jeux de cartes, où tout se joue en quelques secondes.

Ce qui attire ? La simplicité d’accès, les bonus de bienvenue (jusqu’à 550 000 XAF) et la possibilité de jouer sur mobile. Les joueurs peuvent aussi s’essayer en mode démo avant de miser. Si le cadre juridique reste flou, l’intérêt, lui, est bien réel. Le casino en ligne devient une alternative de divertissement pour une génération connectée et curieuse.

Une culture du jeu qui s’installe

Le jeu vidéo au Cameroun évolue vite. Ce n’est plus juste un loisir d’ados. Entre les événements communautaires, les clubs professionnels, les créateurs indépendants et l’essor du casino en ligne, une nouvelle culture numérique est en train d’émerger.

Et même si les obstacles sont encore là – reconnaissance institutionnelle, financement, infrastructures – les initiatives locales montrent que l’envie est bien présente. Les manettes sont entre de bonnes mains, et l’histoire ne fait que commencer.