Bello Bouba Maigari Candidat Présidentielle Cameroun 2025 : Retour et Vision :: CAMEROON

À 76 ans, Bello Bouba Maigari, figure historique de la politique camerounaise, opère un retour inédit en annonçant sa candidature à l’élection présidentielle d’octobre 2025. L’ancien Premier ministre et président de l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP) rompt ainsi avec trois décennies d’alliance avec le RDPC de Paul Biya, proposant une alternative au système qu’il contribua à édifier. Dans un entretien exclusif accordé à notre confrère Jeune Afrique à Yaoundé, il dévoile les ressorts de cette décision et sa vision pour le Cameroun.

La candidature de Maigari répond à une demande pressante de la base militante de l’UNDP, notamment des mouvements jeunesse et féminins. Après des consultations statutaires au sein du comité central le 28 juin, il souligne : "Les représentants m’ont demandé avec insistance d’être candidat. J’ai répondu à l’appel dans le respect de nos procédures, comme depuis 1992." Si sa présence au gouvernement persiste pour l’heure, il admet qu’une démission sera nécessaire pour mener une campagne efficace, celle-ci devant être formalisée auprès du président Biya seul habilité à la valider.

Interrogé sur d’éventuelles coalitions oppositionnelles, Maigari affiche une ouverture pragmatique : "L’UNDP est prêt à collaborer avec toutes les forces du changement." Une position qui contraste avec son bilan gouvernemental, où il défend sa contribution à la paix, à la concorde nationale et au progrès économique. Malgré les défis sécuritaires dans les régions anglophones, il juge le climat politique globalement "serein", tout en plaidant pour une transition post-Biya pacifique, évitant "les tragédies connues ailleurs en Afrique".

Le multipartisme, selon lui, demeure vivace au Cameroun, illustré par la pluralité de partis aux élections. À ceux qui s’interrogent sur l’avenir de l’UNDP sans lui, il rétorque : "Je fais confiance aux jeunes pour perpétuer nos valeurs : démocratie, progrès et patriotisme." Son message final insiste sur la concorde nationale : "L’intérêt du pays prime. Le patriotisme est un devoir permanent pour bâtir l’avenir."