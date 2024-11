CAMEROUN :: Revue de la presse : Paul Biya, Clément Atangana et le sous-préfet d’Idabato font les journaux :: CAMEROON

L’ingénieur financier Babissakana bien connu sur la place de la finance au Cameroun demande à Paul Biya, président National du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé depuis 42 ans, de passer la main. Le président du conseil constitutionnel, Clément Atangana revient sur l’affaire de signature de la motion de soutien à Paul Biya.

Le gouvernement se prononce sur l’enlèvement du sous-préfet d’Idabato.

L’Info à Chaud, un journal de Yaoundé ouvre sa une par les Elections présidentielles 2025 pour dire que « Babissakana invite Paul Biya à passer la main ». Dans une lettre adressée au president de la Republique, il écrit ‘’Au regard de la phase actuelle de votre cycle d’expertise, de compétence, d’expérience et de leadership, vous avez sincèrement déjà tout donné, vous êtes un Patriarche Dirigeant d’Etat hors pair du marché politique camerounais et Africain.



Tous ceux qui souhaitent ou attendent encore de vous des efforts additionnels de leaderships de premier plan, pour assurer les fonctions du Président de la République du Cameroun pour le prochain septennat 2025-2032, vous attribuent des capacités surhumaines et honnêtement hors de votre porte réelle.

Sur ces faits, en toute humilité, nous avons l’honneur de vous adresser par la présente lettre un vibrant appel à passer la main à une autre personnalité du Rdpc pour porter une nouvelle offre de gouvernement de votre parti pour la prochaine élection présidentielle ‘’ Conseille l’ingénieur financier …

Cependant que l’affaire de la motion de soutien à laquelle est impliqué le président du Conseil constitutionnel refait surface. L’Expression Politique, un journal de Douala estime « Clément Atangana en eaux troubles ». Pour le journal, A travers les dénégations de son avocat et le démenti du Président de l’Association pour le développement économique, social et culturel du Nyong et So’o (Adeso), le président du Conseil constitutionnel rejette comme non fondée la signature par lui de la motion de soutien et de déférence adressée au chef de l’Etat, Paul Biya, le 27 octobre 2024 par les élites de ce département membres, de l’Adeso.

Au sujet de l’Enlèvement du Sous-préfet Ewane Roland à Idabato Realités Plus informe que « Le gouvernement camerounais rompt le silence ! ». Le porte-parole du gouvernement l’a déclaré dans un communiqué rendu public le 22 novembre 2024. René Sadi au nom du gouvernement a condamné l’acte avant de rassurer la famille éplorée, l’opinion nationale et internationale de toutes les initiatives prises par le Président Paul Biya pour que le sous-préfet Ewane Roland et son collaborateur soient libres.

Le quotidien à capitaux publics Cameroon Tribune parle de « Mobilisation pour un dénouement heureux ». Dans un communiqué rendu public vendredi dernier, le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi indique que tout est mis en œuvre pour que les vies de l’autorité administrative, Ewane Roland, et de son collaborateur, Etongo Ismaël, agent communal soient épargnés.