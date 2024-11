CAMEROUN :: Patrick Ebongue «Ne jamais baisser les bras, travailler sans relâche pour atteindre ses objectifs» :: CAMEROON

Patrick Ebongue est un manager de haute classe qui roule depuis plus de 20 ans dans le show biz. Il était l’invité de Intelcia masterclass à Douala, capitale économique et centre des affaires du Cameroun. C’était à l’occasion de la journée internationale dédiée aux hommes.

La Masterclass est une initiative de Intelcia, basée au Maroc et qui s’étend à travers le monde. Intelcia accompagne la transformation des Entreprises à travers les métiers à forte valeur ajoutée tel que le Téléconseiller. A Douala au Cameroun, en ce mois de Novembre 2024, on a respecté la tradition de la Masterclass dont l’objectif est de présenter aux jeunes un autre jeune qui se serait illustré dans la persévérance dans le travail qui mène à la réussite. Un exemple qui doit servir de modèle d’endurante dans le travail.

INTELCIA Masterclass a jeté donc son dévolu sur Patrick Ebongue qui a su tisser sa toile pour atteindre les cimes du Show Biz. Le thème choisi « Résilience comme atout dans la réussite de la carrière » correspond bien au parcours de Patrick. Au cours des échanges sur sa riche carrière qui ont eu lieu à la salle de conférence du siège Intelcia Douala, près de 200 jeunes ont confessé « Apres plus de 20ans dans le Shox Biz, nous voulons tirer de votre riche expérience » Une résilience qui va en droite ligne non seulement avec la préoccupation de Intelcia mais aussi le mode de travail de Ebongue : être capable de s’adapter pour surmonter les obstacles. Son mode opératoire c’est se fixer les objectifs, se battre pour les atteindre.

Patrick Ebongue est général manager et co-fondateur du Label 1ere classe. Manager d’artistes depuis plus de 20 ans. A son actif, des artistes tels que Bit Baccardi, Neg’ Marrons, Arsenik, Bisso Na Bisso, Maahlox… Basé au Cameroun comme en France, Comment est-il arrivé au métier de Manager d’artistes ? Avant de prendre gout et s’y adapté, Ebongue y est arrivé tout à fait par hasard. Aujourd’hui il aime ce qu’il fait et le fait bien. La preuve, aujourd’hui il a franchi le rubicon comme Brand Manager de la chaine musicale Trace TV au Cameroun. Auparavant an 2018 il a occupé le poste de country Manager d’Universal Music Africa.

Concrètement, sur le terrain comment cela s’est-il passé ? Patrick Ebongue est allé fouiller dans les milieux défavorisés et donc résilientes pour sortir des talents. Au-delà des rythmes de l’heure à l’instar du hip pop, au Cameroun Patric a travaillé avec les musiques locales telles que le Makossa. Aujourd’hui les choses ont évolués, la musique est devenue un business. Patrick Ebongue appelle à plus de professionnalisme chez les artistes. Aussi, bien que le choix des artistes obéit parfois à l’émotion, il faut sortir le maximum de titres pour être compétitif sur le marché.

Finalement un conseil aux jeunes « ne jamais baisser les bras, travailler sans relâche pour atteindre ses objectifs »