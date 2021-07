CAMEROUN :: Mondial 2010 : Rigobert Song se lâche :: CAMEROON

L’ancien capitaine des Lions s’est confié le 30 juin dernier lors du « Café des sports » organisé par la coordination-Littoral de l’Association des journalistes sportifs du Cameroun.

De passage à Douala où il était l’invité de l’Association des journalistes sportifs du Cameroun (AJSC) le 30 juin 2021, Rigobert Song est revenu sur l’un des épisodes les plus douloureux de sa carrière : le retrait de son brassard de capitaine des Lions en 2010, au profit de Samuel Eto’o.

L’arrivée de Paul Le Guen à la tête de l’encadrement technique de l’équipe nationale fanion du Cameroun a marqué le début des malheurs de Rigobert Song sous le maillot vert, rouge et jaune. Le défenseur emblématique des Lions Indomptables perdait non seulement sa place de titulaire incontesté, mais aussi son brassard de capitaine de la sélection, au profit de Samuel Eto’o. Deux changements brusques qui, de l’avis du double champion d’Afrique 2000 et 2002, ont eu un impact désastreux sur l’atmosphère au sein de la tanière.

« La mauvaise gestion de l’affaire du capitanat en 2010 a cassé quelque chose dans le groupe », a indiqué Rigobert Song dont les propos sont repris par Radio Sport Info (RSI). L’ex joueur du FC Metz et de Galatasaray avoue n’avoir jamais songé à créer une rébellion au sein du groupe. Au contraire, l’ancien capitaine emblématique des Lions a décidé de vivre la situation sans mot dire. C’est ce silence qui aurait créé un malaise à l’intérieur de la tanière d’après ses dires.