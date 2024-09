CAMEROUN :: Exportation frauduleuse du cacao, vente illicite des produits pétroliers :: CAMEROON

Alors que le Cameroun se positionne comme 4e pays producteur de cacao, on note des exportations frauduleuses de ce produit de rente. Cependant que la vente illicite des produits pétroliers continue de faire des victimes.

Et pourtant, « Le Cameroun devient 4e exportateur mondial de cacao ». Selon le dernier rapport sur la compétitivité de l’économie camerounaise publié par le Comité de compétitivité, le pays a gagné deux places en 2023. Selon le quotidien Le Jour paraissant à Yaoundé.

Une distinction entachée de fraude massive. Comme le relaie L’Economie Quotidien, un journal spécialisé en Economie et paraissant à Douala, la capitale économique signale que que dans la filière Cacao, « Près de 50 000 tonnes acheminées de manière frauduleuse vers le Nigéria ». Une situation qui fragilise la mobilisation optimale des ressources du trésor public, crée la pénurie de matières premières pour les industries locales.

Comme solution à cette saignée du Cacao, le quotidien Le Messager de Douala écrit que « La douane intensifie la surveillance des exportations frauduleuses ». Dans une note de service signée le 11 septembre 2024, le directeur général des douanes (Dgd), Edwin Fongod Nuvaga, s’insurge contre la récurrence des exportations des fèves de cacao, par voies terrestre et fluviale, en violation de la règlementation en vigueur.

Ce n’est pas tout, il y a aussi le Fraude sur les produits pétroliers avec « 13,250 litres de gasoil de saisis à Douala ». Le Journal Sans Détour de Yaoundé précise que L’opération coup de poing menée par la brigade nationale de lutte contre la fraude des produits pétroliers, du 10 au 13 septembre dernier, a permis de démanteler un réseau de vente illicite de carburant à l’étranger.

Sur le Déficit énergétique, La Voix du Consommateur désigne « Ces personnalités qui sont au banc des accusés ». Le barrage hydroélectrique de Mekin est à l’arrêt complet et depuis quelques semaines le concessionnaire du service public de l’électricité au Cameroun a renoué avec le rationnement de l’énergie électrique. C’est l’ensemble du système électrique, dans ses segments production, transport et distribution, qui connaît des défaillances. Le préjudice est très lourd pour les ménages et les entreprises.



Dans le domaine Bancaire, entre Cameroun-Gabon-Côte d’Ivoire, c’est le « Jeu de chaises musicales à la tête des filiales de AFG Bank, maison mère de Banque Atlantique Cameroun ». A la conquête de parts de marché plus importantes sur le continent, Atlantic Financial Group (AFG) du milliardaire ivoirien Bernard Koné Dossongui, a récemment procédé à des changements majeurs à la tête de ses filiales bancaires de la Côte d’Ivoire, du Gabon et du Cameroun où, fort des excellentes performances réalisées au cours du dernier mandat, Éric Valéry Zoa a été maintenu au poste de DG de Banque Atlantique Cameroun pour 3 années supplémentaires. Un redéploiement de ses équipes dirigeantes après avoir bouclé le rachat des filiales rwandaise, zambienne, libérienne, nigériane et malgache du réseau de l’allemand Access Microfinance Holding. Le groupe financier ouest-africain a aussi créé deux postes de directeurs généraux adjoints pour sa holding bancaire chapeautée par Sionley Yeo. Ecrit Eco Matin.