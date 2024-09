CAMEROUN :: Assemblée Générale de L’ONU : Philémon Yang et le défi des séparatistes anglophones. :: CAMEROON

Philémon Yang, ancien premier ministre chef du gouvernement a prêté serment sur la tribune des Nations Unies pour un mandat d’un an. Au moment où les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun sont en proie aux velléités séparatistes.

Que pourra donc faire cet anglophone originaire du Nord-Ouest pour apporter une solution à un conflit qui dure depuis de nombreuses années ? La presse s’interroge. Autant que la presse spécule sur le glencoregate, du nom de cette affaire de corruption à haute échelle qui implique les employés de la Société Nationale des Hydrocarbures SNH et la Société Nationale de Raffinage SONARA dont le procès s’est ouvert à Londres.

A la 79ème Assemblée générale de l’Onu, « Philémon Yang aux commandes » Cameroon Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics indique que Le président a prêté serment hier au siège de l’Organisation des Nations unies à New York pour le début de son mandat d’un an.

Cette entrée en scène du Camerounais marque également l’ouverture de la session, qui verra les leaders du monde prendre la parole devant la tribune lors du débat général.



A la suite, le quotidien à capitaux privés Le Messager paraissant à Douala revient sur le sujet de l’Assemblée générale de l’Onu pour s’interroger « Yang peut-il désamorcer la bombe du conflit anglophone ? ». Pour le journal, Elu en juin dernier à la présidence de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, l’ancien Premier ministre camerounais a prêté serment hier mardi 10 septembre et a reçu le bâton de commandement des mains du président sortant Dennis Francis. Cette investiture marque l’entrée en fonction de ce sémillant diplomate à la présidence de cette auguste institution pour une durée d’un an, mais ouvre aussi le débat sur son possible rôle à jouer dans la résolution du conflit qui secoue le Nord-Ouest et le Sud-ouest depuis 8 ans.

En attendant, conformément à la résolution de grand Dialogue Nationale sur ce conflit anglophone, la Décentralisation est en action. Le journal spécialisé des Mairies du Cameroun annonce « Le ministre Georges Elanga Obam sur le terrain ». Pendant quatre jours, le Ministre de la Décentralisation et du Développement Local, Georges Elanga Obam, a effectué une visite de travail dans les villes de Bot-Makak, Bafia, Nanga-Eboko et Mbandjock. Ces descentes sur le terrain visaient l’inauguration d’édifices communaux financés par le Feicom et la Dotation Générale de la Décentralisation, offrant ainsi aux exécutifs municipaux des infrastructures modernes pour l’exercice de leurs fonctions, tout en redonnant un nouveau visage à ces communes, au grand bonheur des populations.

Sur l’Affaire Glencore, Les auditions des dirigeants et employés de la multinationale impliqués dans le scandale a débuté hier à Londres. La Snh affirme être déterminée à poursuivre et faire condamner toutes les personnes impliquées côté Cameroun. Pour le quotidien Le Jour paraissant à Yaoundé, « La SNH dit vouloir punir les coupables ». La Société nationale des hydrocarbures (SNH) suit de très les auditions des dirigeants et employés de la multinationale Glencore, qui comparaissent depuis ce 10 septembre 2024 devant la Justice britannique pour des actes de corruption commis dans des pays d’Afrique, dont le Cameroun.