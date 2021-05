MONDE ENTIER :: Euro 2020 sur StarTimes : tout savoir sur la phase de groupes :: WORLD

L’Euro 2020 débute dans moins d’un mois sur StarTimes, diffuseur officiel. Découvrons qui participe, quels sont les groupes et surtout qui est dans le Groupe de la mort.

On compte six groupes composés de quatre équipes chacune. Chaque équipe affronte les autres équipes de son groupe à une reprise et les 16 meilleures d’entre elles seront qualifiées pour la phase suivante.

La phase de groupes se déroule du 11 au 23 juin et donnera lieu à des rencontres alléchantes telles qu’Angleterre-Croatie, Portugal-Allemagne, Portugal-France. Tous ces matchs seront diffusés sur les chaînes sport de StarTimes.

Diffuseur officiel de l’Euro 2020, StarTimes retransmettra les 51 matchs du tournoi en direct et en haute définition. Les commentaires seront en langues internationales et locales. Les matchs seront disponibles sur les plates-formes de télévision de StarTimes ainsi que sur son application de streaming StarTimes ON.

Groupe A:

Le match d’ouverture du tournoi se jouera entre la Turquie et l’Italie, favorite du groupe A. La Suisse et le Pays de Galles viennent compléter ce groupe très relevé.

Après avoir raté la dernière Coupe du monde, l’Italie a rebondi et enregistré 10 victoires d’affilée, marqué 37 buts tout en en concédant seulement quatre. Les Azzurri auront l’avantage du terrain en phase de groupe.

La Suisse a écarté le Danemark et l’Irlande pour se qualifier alors que la Turquie a soufflé le chaud et le froid en Ligue des nations. Le Pays de Galles espère renouveler son exploit de l’Euro 2016 qui l’avait vu terminer dans le carré final.

Groupe B:

La Belgique est le favori du groupe B. Le Danemark devrait se qualifier tandis que la Russie et la Finlande sont vu comme les outsiders du groupe.

Les Diables rouges sont en tête du classement de la FIFA grâce à leur troisième place lors de la Coupe du monde 2018 et à 10 victoires consécutives lors des éliminatoires, avec 40 buts marqués contre trois encaissés.

Le Danemark aligne son équipe la plus forte depuis sa victoire surprise à l’Euro 92. La Russie est parvenu à remporter tous ses matchs après ses défaites contre la Belgique. La Finlande fait sa première apparition à un tournoi majeur.

Groupe C:

Le Groupe C rassemble les Pays-Bas, l’Ukraine, l’Autriche et la Macédoine du Nord.

Les Pays-Bas, qui ont soulevé le trophée en 1988 et qui ont atteint les demi-finales à quatre autres reprises, ont terminé derrière l’Allemagne lors des éliminatoires.

L’Ukraine avait échoué à se qualifier lors des deux dernières éditions de l’Euro mais a terminé devant le Portugal et la Serbie en phase de qualification. L’Autriche a été un solide deuxième dans son groupe derrière la Pologne. La Macédoine du Nord a surpris l’Allemagne en mars dernier mais s’est inclinée à deux reprises contre l’Autriche.

Groupe D:

L’Angleterre et la Croatie sont les poids lourds du groupe D, avec la République Tchèque et l’Ecosse en outsiders. L’Angleterre a remporté sept de ses huit matchs de qualification pour prendre la tête de son groupe et figure parmi les favoris du tournoi. Les Trois lions joueront leurs matchs de groupe à domicile au stade de Wembley, ce qui leur procure un avantage certain.

La Croatie a battu l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde avant de s’incliner face à la France en finale. La République tchèque se qualifie pour la sixième fois consécutive pour l’Euro. Il s’agit de la première apparition de l’Ecosse à un tournoi majeur depuis 1998.

Groupe E:

L’Espagne affrontera la Pologne, la Suède et la Slovaquie pour la première place du groupe E.

La Roja a déçu lors des trois derniers grands tournois mais depuis l’arrivée de Luis Enrique, l’Espagne a envoyé des signaux positifs et est restée invaincue lors des éliminatoires.

La Pologne, qui a atteint les quarts de finale il y a quatre ans, n’a concédé que cinq buts en dix rencontres, et pourra compter sur Robert Lewandowski à l’avant. La Suède n’a arraché la qualification qu’à une reprise malgré cinq tentatives après avoir atteint les demi-finales en 1992. La Slovaquie a fait preuve d’une volonté de fer lors des éliminatoires mais a peiné lors des grands tournois par le passé.

Groupe F:

Le Groupe F est qualifié de “Groupe de la mort” car il rassemble l’Allemagne, la France et le Portugal ainsi que la Hongrie, petit poucet face à ces trois géants du football.

Le champion du monde en titre est considéré comme l’un des favoris de l’Euro 2020. Il alignera quasiment la même équipe qu’en 1998 malgré le retour notable et surprise de l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema cinq ans après sa dernière apparition.

Le Portugal ne s’est pas montré sous son meilleur jour lors des éliminatoires mais le champion en titre a souvent prouvé qu’il était redoutable dans ce tournoi, notamment lors de la dernière édition qui l’a vu éliminer la France en finale. Avec quatre Coupes du monde et trois Euros à son palmarès, la Mannschaft figure parmi les équipes à suivre de chaque tournoi même si ses résultats ont été décevants ces dernières années.

