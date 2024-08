CAMEROUN :: Le Capitaine de Vaisseau EPEE Guy Robert, Major de la 19è promotion de l’ESIG de Yaoundé :: CAMEROON

«Je suis content, très ému que rendu à 11 mois de formation, j'ai pu décroché le prix de l'excellence. Ça a été une formation assez pointue et assez exigeante.

C'est un motif de fierté. Cette formation constituait globalement 3 axes. Le premier concernait la planification opérationnelle, ça nous a permis d'avoir des connaissances bien précises dans la planification et la conduite des opérations interarmées et même interalliées. Ça nous également permis d'avoir des très bons rudiments sur la géopolitique actuelle voir la place de l'Afrique, comprendre les mutations actuelles et pouvoir mieux s'insérer dans ces bouleversements. Et enfin nous avons aussi eu des connaissances sur les actions interministérielles ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir travailler auprès des décideurs politiques et des grands chefs militaires où se conduit et se conçoit la politique de défense de nos différents Etats. Mes 61 camarades et moi nous sommes assez outillés pour servir nos nations respectives »

Le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense Joseph BETI ASSOMO avait présidé la cérémonie de la sortie des officiers supérieurs arrivés en fin de formation le mercredi 24 juillet 2024 à l’ESIG de Yaoundé au Cameroun. Cette 19ème promotion a 61 officiers supérieurs issus de 24 pays

Cette sortie s’est déroulée en présence de l'Ambassadeur de France au Cameroun S.E Thierry Marchand, du Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie Nationale ETOGA GALAX Yves Landry, Commandant de la Division de la Sécurité Militaire le Colonel Émile Joël BAMKOUI, des officiers supérieurs et officiers généraux et plusieurs membres des familles venus se réjouir avec les lauréats.