CAMEROUN :: Manœuvres pour un pouvoir éternel à Yaoundé :: CAMEROON

Le jeu politique est désormais lancé pour la présidentielle 2025 au Cameroun, avec des manœuvres politiques qui mettent les candidats de l’opposition en ballotage défavorable.

Une de ces manœuvres, la plus pertinente au demeurant, est la « Prorogation de mandat en vue ». Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics basé à Yaoundé, la capitale, informe que le gouvernement a déposé samedi dernier à l’Assemblée nationale un projet de loi portant prorogation du mandat des élus d’un an à compter du 10 mars 2025. Une mesure motivée par le souci d’une meilleure organisation des différents scrutins prévus l’année prochaine au Cameroun. Ce projet de loi a été déposé à l’Assemblée nationale samedi 6 juillet dernier et aussitôt communiqué en plénière à l’ensemble des députés par le président de l’auguste chambre, Cavaye Yeguié Djibril, et transmis à la commission des lois constitutionnelles pour examen.

Le projet de prorogation de mandat ne concerne pas les seuls députés. Cameroon Tribune précise : « Les conseillers municipaux aussi ». Pour le journal, conformément à la procédure de consultation, en vue d’inviter le processus de prorogation du mandat des conseillers municipaux, le président de la République a saisi le gouvernement, qui s’est réuni hier en Conseil de Cabinet extraordinaire autour du Premier ministre, Joseph Dion Ngute. L’optique présidentielle est notamment motivée par la difficulté logistique et financière à organiser quatre élections en 2025.

Aussi, les « Calculs rapides » de Mutations, un quotidien privé de Yaoundé, démontrent que bien que conforme à la Loi fondamentale, la prorogation du mandat des députés et bientôt des conseillers municipaux semble obéir à la manœuvre du pouvoir de mettre hors jeu les candidats qui n’ont pas d’élus et ceux qui n’ont pas d’appareils pour les investir à la présidentielle. Le but ultime étant de garantir une réélection tranquille au champion du RDPC.

Pour justifier cette proposition de prorogation du mandat soumise à la représentation nationale par le gouvernement de Yaoundé, on évoque l’argument de difficultés financières à l’organisation des scrutins. Le journal Emergence estime qu’il s’agit d’un « fallacieux prétexte des raisons financières ». Paul Biya proroge le mandat des membres de la chambre basse d’un an. En lisant le projet de loi déposé ce samedi, l’on se rend compte que les réelles motivations de cette prorogation sont ailleurs, dans un contexte où les tenants du pouvoir ont toujours clamé que le Cameroun est un pays debout qui tient ses engagements à la fois nationaux et internationaux.

La conséquence politique de cette prorogation serait de mettre hors jeu les éventuels candidats à la présidentielle et positionner Paul Biya, le candidat du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) au pouvoir à Yaoundé ad vitam aeternam.