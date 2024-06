CAMEROUN :: Benjamin Moukandjo Analysera les Matchs de l'Euro 2024 sur BeIN Sports :: CAMEROON

Après la Coupe du Monde 2022 au Qatar et la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, l'ancien Lion indomptable Benjamin Moukandjo a de nouveau été sollicité par BeIN Sports pour analyser les matchs sur ses antennes. BeIN Sports a annoncé, dans un communiqué le 7 juin 2024, avoir obtenu les droits de diffusion en France de tous les matchs de l'Euro 2024 (14 juin-14 juillet), ainsi que ceux de l'Euro 2028. Pour faire vivre les 51 matchs de cette compétition, la chaîne qatarie a réuni journalistes, commentateurs et experts. Benjamin Moukandjo figure dans cette dernière catégorie.

L’ex-capitaine de l’équipe nationale du Cameroun, reconverti consultant avec BeIN Sports, poursuit sa carrière dans les médias. En tant qu’analyste pour l'Euro 2024, il sera accompagné de Marcel Desailly, membre de la défense de fer de l’équipe de France des années 1998-2000, et de Robert Malm, l’ancien attaquant international togolais. Ils seront aussi accompagnés de plusieurs consultants habituels de la chaîne, comme Sonny Anderson, Daniel Bravo, Omar Da Fonseca et Luis Fernandez, pour animer les différentes émissions.

BeIN Sports et l'Euro 2024

Dans son communiqué, BeIN Sports indique que plusieurs émissions seront diffusées en marge des rencontres comme BEIN BLEUS, CLUB EURO et EURO SHOW. Les émissions seront présentées par Darren Tulett, Florian Genton, Thomas Thouroude, Vanessa Le Moigne et Claire Arnoux. Ces émissions offriront des analyses approfondies, des commentaires experts et des interviews exclusives pour immerger les spectateurs dans l'ambiance de l'Euro 2024.

Un Panel d'Experts Diversifié

Avec Benjamin Moukandjo à la tête de l’équipe d’experts, les téléspectateurs peuvent s’attendre à des analyses perspicaces et à des discussions animées. Moukandjo apporte avec lui une riche expérience de joueur, ayant été un acteur clé pour le Cameroun. Son expertise sera précieuse pour décomposer les stratégies, les performances individuelles et les dynamiques d’équipe.

Marcel Desailly, connu pour sa solidité défensive, apportera son point de vue tactique et ses anecdotes de joueur de haut niveau. Robert Malm, avec son expérience d’attaquant, offrira des perspectives sur les compétences et les techniques de but. Le mélange de ces différents horizons footballistiques garantit une couverture complète et variée des matchs.

Un Engagement Continu dans les Médias

Pour Benjamin Moukandjo, cette opportunité avec BeIN Sports s’inscrit dans la continuité de sa transition réussie du terrain aux studios. Après avoir marqué les esprits en tant que capitaine des Lions indomptables, il a su se reconvertir avec succès en consultant sportif, apportant son expertise et sa passion du football à un public plus large. Sa collaboration avec BeIN Sports pour les précédents tournois majeurs a été bien accueillie, et son retour pour l’Euro 2024 promet d'être tout aussi apprécié.

Innovations et Programmes Exclusifs

BeIN Sports a toujours été à la pointe de l'innovation en matière de couverture sportive, et l'Euro 2024 ne fera pas exception. Avec des programmes comme BEIN BLEUS, qui se concentrera sur l'équipe de France, CLUB EURO, une émission de débat avec des experts, et EURO SHOW, qui offrira des résumés et des analyses post-match, les fans auront accès à une couverture complète et diversifiée du tournoi.

Une Expérience de Visionnage Améliorée

Les émissions seront enrichies par des technologies de pointe, y compris des analyses vidéo détaillées, des statistiques en temps réel et des interviews exclusives avec les joueurs et les entraîneurs. Cette approche interactive permettra aux fans de plonger encore plus profondément dans l’action et de profiter d'une expérience de visionnage améliorée.

Avec l'Euro 2024 qui s'annonce comme l'un des événements sportifs les plus excitants de l'année, BeIN Sports se prépare à offrir une couverture exceptionnelle grâce à une équipe d'experts diversifiée et expérimentée. Benjamin Moukandjo, avec sa riche expérience de joueur et son talent d’analyste, sera un atout majeur pour la chaîne. Les fans de football peuvent s'attendre à des analyses perspicaces, des débats animés et une immersion totale dans l'ambiance de l'Euro 2024.