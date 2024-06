CAMEROUN :: La Crise Minsep-Fecafoot est-elle La face visible des batailles de clans au sommet de l’Etat ? :: CAMEROON

Le conflit qui oppose le ministère des sports et de l’éducation physique Minsep à la Fédération Camerounaise de Football Fecafoot perdure et fait de la résistance. Les uns et les autres restent campés sur leurs positions. Elle est passée d’une simple affaire à une affaire politique. Des clans qui s’affrontent au sommet de l’Etat mettant en mal le dernier bastion de l’unité du Cameroun : le football.

C’est désormais visible, le Cameroun aborde un virage d’une transition politique qui s’annonce pleine de rebondissements. Des groupes de pressions se positionnent et se battent aux portillons du palais d’Etoudi. Bien que son locataire reste de marbre et observe, on parle sans se couvrir la bouche. Des clans se battent pour le contrôle du sommet de l’Etat. Une situation qui étend ses métastases dans tous les domaines de la vie publique : au Cameroun, tout est politisé. Aussi, dans le conflit qui l’oppose au ministre des Sports, Samuel Eto’o Fils président de la Fecafoot est il une victime expiatoire de ces batailles à fleuret mouchetés ? La Fecafoot est elle un champ d’expérimentation d’une lutte politique sans merci ?

Toujours est-il que pour le journal La Primeur de l’Information Plus « Le dernier carré du chef de l’Etat pris injustement pour cible ». Et pour cause, A quelques jours de la rencontre Cameroun contre le Cap Vert comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les choses ne semblent pas être du bon côté de l’intérêt supérieur de la Nation. Les enjeux et les défis sont la chose la plus mieux partagée. Le patriotisme a foutu le camp en lieu et place des positions égoïstes, individualistes et pourvoiristes. Pire encore la cuisine interne de Paul Biya. Pire encore la cuisine interne de Paul Biya mise injustement à l’index…

L’affaire se corse, l’onde de choc traverse tous les départements ministériels dans la perspective de la Présidentielle 2025. L’Expression Politique, un journal paraissant dans la capitale économique Douala révèle que « Le Minat organise le massacre de l’opposition ». Par des tours de passe-passe dont il a seul le secret, l’administration publique déjà mis en branle des moyens de pression pour éliminer de la course au Palais d’Etoudi des candidats potentiels tels que : Cabral Libii, Maurice Kamto, Abdouraman Hamadou Babba, ou Guibai Gatama.

En attendant, dans le Staff des Lions indomptables, équipe nationale du Cameroun, c’est « Le bordel… ». Le Point Bi-Hebdo écrit que La tension est à son comble autour de l’équipe nationale camerounaise de football. Alors que le représentant du ministère des Sports annonçait lors d’une réunion que tout était apaisé autour des Lions indomptables, les deux staffs, MinsepFecafoot, se sont retrouvés à l’hôtel Hilton. Marc Brys, sur instructions, a décidé de tout chambouler. Un mélodrame, aux rebondissements spectaculaires et occultes où la Nation est en mondovision trainée dans la gadoue. Alors, des questions se posent, et celle qui revient un peu plus, est de savoir si le Cameroun est encore gouverné ?