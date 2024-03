00' Bienvenue sur le site de référence Camer.be pour vivre en direct commenté la rencontre très attendue entre la C'ôte d'Ivoire et le Bénin. Les deux sélections ouest africaines s'affrontent à Amiens en France. Les villes d'Amiens et de Chambly sont passés à l’heure africaine durant cette trêve internationale avec quatre matches amicaux. Trois matches amicaux se disputeront au stade de la Licorne à Amiens et un, au stade Walter-Luzi, à Chambly. Au programme :

vendredi 22 mars : Sénégal 3–0 Gabon

samedi 23 mars 2024 : Côte d’Ivoire – Bénin

lundi 25 mars 2024 : Sénégal – Bénin

mardi 26 mars 2024 : Gabon – Congo-Brazzaville.

00' Selon certains médias, Emerse Faé qui a remporté la CAN dernière CAN à domicile avec les Eléphants n’est plus le sélectionneur national. Il a été remplacé par le duo Boubacar Sanogo et Dao Lassina. Une info qui s'aavère être une intox qu'autre chose selon les officiels ivoiriens

00' En prélude à cette rencontre, la France U23 a fait chuter sa classe d'âge de la Côte d’Ivoire U23 ce vendredi soir à Châteauroux (3-2). Les Bleuets peaufine la préparation des Jeux Olympiques qui auront lien cet été de Paris. Désiré Doué a signé un doublé face l’Equipe de France Espoirs.Thierry Henry et les Bleuets évolueront dans le groupe A des JO en compagnie des Etats-Unis, de la Nouvelle-Zélande et d’un qualifié encore à déterminer. Les Espoirs ivoiriens ne seront pas qualifiés pour le tournoi olympique (du 24 juillet au 10 août 2024).

00' Pour leur première sortie après leur récent sacre, les Eléphants de Côte d'Ivoire affrontent les Guépards du Bénin ce samedi à Amiens en France. Les champions d'Afrique en titre évolueront dont loin de leur base d'Abidjan, mais toujours avec la même détermination, celle de prouver qu'ils sont la sélection la plus redoutable du continent.

00' Emerse Faé et son groupe se produisent pour la première fois avec une coupe d’Afrique au scénario renversant et de toutes les émotions. Désormais sélectionneur confirmé à la tête des Eléphants, une autre mission démarre pour l’ancien niçois.

00' Sept champions d’Afrique seront absents : Badra Ali Sangaré, Serge Aurier, Evan Ndicka, Séko Fofana, Ibrahim Sangaré, Christian Kouamé et Sebastien Haller manquent à l’appel.

00' Faé démarre un nouveau cycle avec un novice dans les rangs Guéla Doué, l’arrière droit de Rennes qui fait ses premiers pas sous le maillot des Éléphants. Le Bénin avait défait les Eléphants 2-1 en 2019 en amical à Caen (France). C'est donc un match amical qui a tout son sens dans la mesure où les champions d'frique en titre souhaite laver cet affront qu'ils n'ont pas complètement digéré.

00' Absent lors de la dernière CAN, le Bénin aura un gros défi à relever face à un adversaire calibré sur le continent. Gernot Rohr mettra donc ses hommes en mission afin d'arracher sa première victoire depuis qu'il a pris cette équipe.

00' Voici le onze entrant de la Côte d'Ivoire: 1 Fofana

5 Singo

2 Diomande

12 Boly

26 Diallo

4 Seri

8 Kessie

15 Max Gradel

13 Boga 24 Adingra

11 Krasso





00' Le onze entrant du Bénin: 16

2

4

25

12

8

15

5

17

9

19

00' Les hymnes tonnent dans le ciel d’Amiens, avec celui du bénin en premier suivi de l’hymne de la Côte d’Ivoire championne d’Afrique

00' C’est le dernier match en sélection de Max Alain Gradel. Le capitaine du Bénin a tenu a lui remettre une gerbe de fleur pour saluer la belle carrière du double champion d’Afrique. Le public acclame le capitaine ivoirien ce soir

01 La Côte d’Ivoire donne le Coup d’envoi

03 Le portier béninois se déploie à 2 reprises pour s’emparer du cuir devant Max Gradel.

05 Obtient un corner, le premier pour la Côte d’Ivoire. L’ailier gauche des éléphants s’était déjoué de deux adversaires sur son chemin.

08’ 17 hérite d’un ballon de contre-attaque, son tir est trop excentré mais le défenseur ivoirien Bolly (12) à l’affût concède un corner sous le pressing de l’avant-centre béninois (9)

09’ 18 met directement son corner dans les filets. C’est l’ouverture Junior 18. Le Bénin mène 1-0 à la 9ème. Les champions d’Afrique sont menés d’entrée 1-0.

10’ 19 reprend un ballon de coup franc, mais sa frappe dévissée à l’entrée de la surface passe à 2 mètres de la cage de Fofana

12’ Max Gradel échoue à nouveau sur le portier béninois vigilant

14’ Faute sur 5 et c’est un coup franc excentré des 25 Le coup franc de 13 est repoussé par la défense béninoise qui obtient à son tour un coup franc. La Côte d’Ivoire met la pression mais ne trouve pas la faille à l’approche du quart d’heure.

18’ 26 Obtient un 2ème corner pour les Eléphants et se charge de le donner.

19’ 5 Manque le cadre. Sa frappe survole la cage de

20’ Max Gradel obtint une touche exécutée rapidement par 26. La côte d’Ivoire perd ensuite le contrôle du cuir. En reconversion offensive,

24’ 4 V sèche 17. C’est un coup franc pour le Bénin. 18 à l’exécution trouve la défense ivoirienne qui concède finalement une touche.

29’ 24 obtient Max Gradel met le ballon directement au fond des filets : 1-1. Le capitaine des Eléphants établit l’équilibre au score alors qu’on a atteint la demie heure de jeu.

32’ 11 s’écroule dans la surface béninoise. L’attaquant ivoirien qui se tord de douleur est allé au duel avec le portier du Bénin. Le Corner de 12 est stoppé par le portier vigilant.

40’ 12 Boli blessé cède sa place à 6 Emmanuel Akpadou

Il y aura 2 minutes de temps additionnel.

45 +1 25 prend le 1er carton jaune de la partie. Gradel donne le coup franc et son ballon survole la cage béninoise.

45 +2 Mitemps sur le score 1-1.

48’ 13 obtient un corner pour les Eléphants

50’ 13 manque le cadre alors qu’il était seul face au gardien adverse

51’ Junior signe un doublé sur un contre-attaque amorçé depuis le camp béninois; le Bénin qui mène désormais 1-2

60' On a atteint l'heure de jeu avec l'avance au score pour le Bénin

63' La Côte d'Ivoire opère une série de trois changement consécutifs: Singo

65' Konaté qui vient de monté au jeu (10) manque le cadre béninois sur un service de 17 Doue Guela

68' La Côte d'Ivoire égalise sur corner. Diakité trompe le portier adverse du plat du pied droit. 2-2 au score

71' Agbadou est averti suite à une charge fautive sur son vis-à-vis (18)

72' C'est au tour du Bénin de faire monter trois joueurs: 24 remplace 17, 7 prend la, place de 18 et 11 est à la succession de 2 qui joue dans ses champs ici à Amiens

77' La Côte d'Ivoire met la pression pour essayer de passer devant son adversaire du jour.

79' 4 out et 25 in pour la Côte d'Ivoire

Max Gradel cède sa place à Pépé. Le capitaine ivoirien rend le brassard à 8 Franck Kessi. Puis, la fédération ivoirienne qui avait prévu le coup remet le trophée de la CAN a Gradel qu'il présente au public. Gradel, 36 ans, qui les Eléphants ce soir et met un terme à sa carrière international. Les deux sélections forment une haie en l'honneur de l'ivoirien deux fois champion d'Afrique

87' 19 est remplacé par 13 (Bénin)

90' Il y aura 5 minutes de temps additionnel