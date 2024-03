Cameroun :: Une Vingtaine De Professionnels De Santé Venus De Belgique Au Secours Des Populations De La Menoua :: Cameroon

Du 29 février au 4 mars dernier, une grande campagne medico chirurgicale s'est déroulée à l'hôpital régional annexe de Dschang. Une vingtaine de professionnels de santé venus de Belgique, sous la coordination du professeur Alain NChimi et du Pharmacien Hamiafo Hervé (conseiller auprès du Conseil d'Administration des Enfants Monique - les Fous de Cœur) en collaboration avec Les Enfants Monique - Les Fous de Cœur, Medicasure, Huracc, la mairie de Dschang, la faculté de médecine de l'Université de Dschang.

10 spécialités au total (Ophtalmologie, Gynécologie, Médecine Générale, Gastro-entérologie, Cardiologie, Dentisterie, Algologie, Chirurgie générale, Medecine Interne, Anesthésie), se sont mobilisées pour apporter des soins gratuits aux populations de la Menoua, et ses environs.

Plusieurs membres des Enfants Monique - les Fous de Cœur ont participé à cette campagne en tant que praticiens, et ils en sont vraiment fiers.

Au total, 24 enfants de l'orphelinat Dorcas Fondation de Bafoussam ont été déplacés par les soins de l'association les Enfants Monique -les Fous de Cœur vers Dschang pour bénéficier de cette mane qu'était cette campagne de santé. Aussi, 2 enfants de l'orphelinat ont été opérés de pathologie qu'ils traînaient depuis 2 ans pour l'un, et 4 ans pour l'autre.

Cette campagne de santé s'inscrit dans la semaine de la journée internationale des droits de la femme. Plus de 2000 patients ont été consultés, et plusieurs ont été opérés. Cet exemple de coopération internationale de la diaspora camerounaise pour ses populations au terroir est à féliciter et à perpétuer.

La semaine s'est clôturée par l'ouverture d'une boutique sociale dans la ville de Dschang, par l'association All for Youths accompagnée de l'association les Enfants Monique - les Fous de Cœur, et une soirée de gala à la chefferie Foto, avec la présence de la représentation diplomatique belge au Cameroun, son excellence Eric Jacquemin et son épouse.

L'association Les Enfants Monique - les Fous de cœur est bien consciente de la nécessité de collaboration indispensable pour l'amélioration de la prise en charge des populations vulnérables, et ne ménage aucun effort pour mettre sa main à la patte.

L'humain au centre de tout, toujours!