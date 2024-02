Cameroun :: Raoul Christophe Bia Annonce Officiellement Son Départ De Vision 4 :: Cameroon

Dans un communiqué poignant adressé à ses collègues et amis, Raoul Christophe BIA a officiellement annoncé son départ de Vision 4. Cette décision intervient suite à ce qu'il décrit comme sa mise à l'écart de la chaîne de télévision, révélée de manière inattendue sur les réseaux sociaux.

"Chers tous, J'écris ce bout de texte pour vous informer que j'ai appris ma mise à l'écart de Vision 4. Mon dernier jour de travail m'a surpris sur les réseaux sociaux où certains étaient informés sauf moi le concerné. Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour le soutien, la confiance et la collaboration que vous m'avez accordés pendant ces années passées au sein de cette chaîne de télévision. J'ai beaucoup appris et grandi grâce à vous, et je garderai un excellent souvenir de nos échanges, de nos projets et de nos réussites communes. Je vous souhaite à tous le meilleur pour la suite, et je reste disponible pour assurer une transition efficace et harmonieuse. Sans démenti de cette rumeur de la voix officielle je préfère quitter les choses avant qu'elles ne me quittent. Merci encore pour tout, et au revoir. Cordialement, Raoul Christophe BIA"

Cette annonce a pris de court de nombreux collègues et collaborateurs de Raoul Christophe BIA, qui ont exprimé leur surprise et leur regret quant à son départ. Durant son temps à Vision 4, BIA était une figure respectée et appréciée pour son professionnalisme et son dévouement envers la chaîne.

Pour l'instant, aucune déclaration officielle n'a été émise par Vision 4 concernant le départ de Raoul Christophe BIA. Cependant, ses mots reflètent sa décision de quitter la chaîne avant que les circonstances ne le contraignent à le faire.

Nous souhaitons à Raoul Christophe BIA tout le succès dans ses projets futurs, et nous espérons que cette transition se fera en douceur pour lui et pour l'équipe de Vision 4.