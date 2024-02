France :: Stade Brest - Olympique Marseille : Un Choc De Rêve En Ligue 1 Française

Ce sera à coup sûr la rencontre attendue lors de cette 22ème journée de la saison de LIGUE 1 de France avec deux clubs qui essaient bon an mal an à donner le meilleur d’eux à chaque journée. Le stade FRANCIS-LE BLE de la ville de Brest aura fière allure pour abriter cette affiche de rêve deux clubs qui ont besoin de se faire confiance. Pour ce face à face, le leader des Paris sportifs déroulera le tapis rouge aux meilleurs pour relever le défi à travers Supergooal !

FAITES UN DÉPÔT MAINTENANT !!!

Ne cessez jamais de faire confiance à Supergooal car les belles choses ne finissent jamais.

Dans le face à face STADE BREST 29 – OLYMPIQUE MARSEILLE profitez de cette occasion pour faire de cette semaine celle de toutes les attentes. Un match à enjeu pour les deux clubs qui connaissent des parcours différents et donc le résultat aura une incidence au classement dans un sens comme dans l’autre. Avec sa cote de 2.44, STADE BREST 29 troisième au classement et en très bonne forme a les faveurs des pronostics pour prendre le dessus sur son adversaire du jour qui n’est pas un enfant de cœur afin d’obtenir un résultat satisfaisant qui lui permettra de prendre de la distance avec ce dernier au classement et de gagner en confiance au classement. Les joueurs brestois connaissent une saison éblouissante et ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin et savent que ce ne sera pas facile mais comptent sur les atouts individuels et collectifs pour faire la différence dans ce match qui n’est pas comme les autres.

Attention toutefois à l’OLYMPIQUE MARSEILLE septième au classement avec sa cote de 2.94 qui enchaine avec des performances en dents de scie essayera de profiter de cette journée pour renverser la vapeur en réalisant un bon match lui permettant d’engranger les trois points mis en jeu ce qui sera très bénéfique au classement et pour la suite de la compétition. Les poulains de GATTUSO auront l’opportunité de faire un bon match et obtenir leur première victoire dans cette nouvelle année ce qui lui fera un grand bien pour la suite du championnat.

Ce sera le 16ème match entre les deux clubs toute compétition confondue avec 8 victoires pour l’OLYMPIQUE MARSEILLE contre 3 pour STADE BREST et 4 matchs nuls. Ce 18 février sera sans doute encore plaisant sur le terrain que dans les gradins.

Supergooal- pariez peu, gagnez gros !

Mots-clés : Supergooal, Inscription, Paris sportifs, LIGUE 1 de France, STADE BREST 29