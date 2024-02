Le Forum Sur Le Partenariat Stratégique Et Industriel Des Collectivités Italo-Camerounaises ( Fpsici :: Cameroon

Le forum sur le partenariat stratégique et industriel des collectivités Italo-camerounaises ( FPSICIC) se prépare.



Du 19 au 21 mars 2024 la ville de Parme en Italie abritera cette première édition, permettre à nos collectivités territoriales décentralisées d'apprendre le savoir faire italien en matière de gouvernance locale, l'urbanisation et l'industrialisation en est l'idée générale de ce forum qui se prépare activement dans la ville de Parme en Italie. Une initiative du groupe AQUILA international en collaboration avec le haut conseil des camerounais à l'étranger sous la houlette de M. Sake Likale Jocelain Arthur PDG d'AQUILA International.

Précisons tout de même que c'est sous le double patronage du ministère des relations extérieures du Cameroun et de la commune de Parme que se tiendra cette première édition placé sous le signe: "conception de développement à partir de la collectivité locale".

Articulations FPSICIC 2024.

Durant les 3 jours la ville de Parme en Italie abritera des conférences B to B, débat, partenariat, jumelage , visite de terrain, rencontre avec la diaspora est également prévue pour mieux saisir les enjeux de ce forum.Or mis le thème central de cette édition , les panélistes et participants de ce forum se pencheront sur ce sous thème : “l'encadrement institutionnel des activités des collectivités territoriales camerounaises”.

Les Domaines touchés par le FPSICIC 2024, quatre domaines recensés à savoir :l' économie, l'agro alimentaire , l'industrie et la gouvernance locale .

parties prenantes italiennes FPSICIC 2024, nous avons Anci ( association des municipalités italiennes);

Aiccre ( association des régions italiennes);

les ministères,le patronat italien:ICE.

États des préparatifs FPSICIC 2024.

D'après M. Sake Likale Jocelain Arthur PDG du groupe AQUILA international,initiateur de ce forum ,joint en ligne depuis l'Italie à ce jour nous avons déjà reçu l'accord de 08 conseils régionaux et 05 municipalités à savoir le Minepat,le Minpmeesa,Minhdu, Minrex, l'Api , la CCIMA.

Il précise également que le forum sur le partenariat stratégique et industriel des collectivités territoriales Italo-camerounaises vise également à la contribution de la diaspora camerounaise à apporter son expertise pour le développement du Cameroun de manière concrète. Selon ce dernier, l'Italie a su misé sur la décentralisation afin d'atteindre son développement, elle compte 20 régions(15 autonomes et 03 à régime spécial),le Cameroun compte 10 régions( 8 quasi autonomes et 02 à régime spécial) un moyen pour les nôtres d'apprendre le système de régionalisation, l'Italie compte 8700 communes ,et chaque commune a su exploité son potentiel économique pour en faire des industries,de même pour le Cameroun mais le potentiel économique n'est pas exploité d'où l'absence d'industrie dans nos collectivités.

Ce pays a su mettre son potentiel touristique en valeur,le nôtre est endormi, dû à l'absence des infrastructures, l'urbanisation et la planification, voilà pourquoi le modèle italien pourrait être un avantage pour notre pays précise t-il.



Comment participer à cette première édition du forum sur le partenariat stratégique et industriel des collectivités Italo-camerounaises (FPSICIC) : www.ppsicic.org , contact: +393509309393.