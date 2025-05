CAMEROUN :: André Onana entre dans l’histoire avec une troisième finale européenne sous trois clubs différents :: CAMEROON

André Onana continue d’écrire sa légende dans le football européen. Ce soir, le gardien camerounais s’apprête à franchir une nouvelle étape historique en devenant le premier gardien de but à disputer trois finales européennes avec trois clubs différents.

Le portier international a d’abord marqué les esprits en 2017 avec l’Ajax Amsterdam, club mythique des Pays-Bas. Cette année-là, il dispute la finale de la Ligue Europa contre Manchester United. Malgré la défaite, sa performance avait été saluée par les observateurs du football européen.

Six ans plus tard, en 2023, il atteint la plus prestigieuse des compétitions européennes : la Ligue des Champions, cette fois avec l’Inter Milan. Opposés à Manchester City, les Nerazzurri s’inclinent en finale, mais là encore, Onana s'impose comme l’un des hommes forts du parcours interiste.

En 2025, le gardien camerounais revêt le maillot de Manchester United et se qualifie à nouveau pour une finale de Ligue Europa, bouclant ainsi un cycle inédit. Trois finales européennes, trois clubs majeurs, et une constance dans la performance qui force l’admiration.

Ce parcours exceptionnel illustre non seulement la longévité d’Onana au plus haut niveau, mais aussi sa capacité à s’adapter dans des contextes très différents. Très critiqué à ses débuts chez les Red Devils, le Camerounais a su faire taire les doutes, s’imposant comme un élément-clé dans la campagne européenne de son équipe.

Cette performance rarissime vient consolider sa place parmi les meilleurs gardiens africains de l’histoire. Alors que le football africain peine encore à être reconnu à sa juste valeur sur la scène mondiale, Onana offre une visibilité positive au Cameroun et au continent tout entier.

Le match de ce soir n’est donc pas qu’une finale. C’est un tournant dans la carrière d’un joueur au mental d’acier, devenu un modèle pour toute une génération de footballeurs africains.