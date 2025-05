HOMMAGE A EMMANUEL KUNDE, LEGENDE DU FOOTBALL CAMEROUNAIS :: CAMEROON

Nous rendons aujourd’hui hommage à Emmanuel Kundé, immense joueur, icône du football camerounais, véritable Lion Indomptable. Il aura eu l’honneur de revêtir le maillot de l’équipe nationale à 127 reprises, marquant ainsi de son empreinte l’histoire du sport au Cameroun. Pour ceux qui l’ont vu évolué on sait qu’il était un mur infranchissable, un maître du coup franc, un Lion dans l’âme. Emmanuel Kundé, figure légendaire du football camerounais, s’est éteint, laissant derrière lui un héritage ineffaçable.

Avoir honoré le Cameroun en 127 sélections, est un palmarès impressionnant, une aura discrète mais puissante : Kundé était un repère au sein des lions. Sa carrière débute dans les rangs de la Tempête de Nanga Eboko, avant de rejoindre le Canon de Yaoundé, où il s’impose aux côtés de figures emblématiques comme Théophile Abéga, Mbida Arantes, Manga Onguené ou encore Thomas Nkono. C’est à Kénitra, lors des éliminatoires du Mondial 1982, qu’il se révèle aux yeux du monde : un penalty transformé avec sang-froid, premier but camerounais, et début d’une longue série qui fera de lui le tireur attitré des Lions Indomptables pendant des années.

Kundé, c’est aussi la CAN 1988, et un coup franc mythique contre l’Égypte, gravé à jamais dans la mémoire collective. Sur le terrain, il était rigueur, intelligence de jeu et assurance défensive. Peu de fautes, presque jamais de carton rouge, une élégance dans l’effort. On le surnommait « Nyamoro », « Monsieur Propre », « le mur de béton »… car face à lui, la balle ne passait pas. Mais Kundé, c’était bien plus qu’un joueur.

C’était un homme. Un être humble, respectueux, discret, qui n’a jamais cherché à briller hors du terrain. Même en tant que capitaine, il parlait peu, mais agissait toujours. Jamais mêlé aux querelles de clans, il était au service d’un seul drapeau : celui du Cameroun. Aujourd’hui, alors que les hommages pleuvent, une question douloureuse s’impose : où étions-nous lorsqu’il souffrait ?

Quand il luttait contre la maladie, où étaient les messages de soutien, les gestes d’amour ? Trop souvent, en Afrique, l’homme ne devient une légende que dans la mort. C’est là notre paradoxe : glorifier l’absent après avoir négligé le vivant. Kundé appartient à une génération de sportifs qui ont construit la grandeur du football camerounais sans en récolter les fruits.

À une époque où le talent ne se mesurait pas au montant d’un contrat, mais à la sueur versée pour le maillot. Il portait le numéro 6. Avec ses penalties, on annonçait le but avant même le tir. Il représentait la force tranquille, le guerrier silencieux, le Lion indomptable par excellence. À sa famille, à ses proches, à ses coéquipiers d’hier et d’aujourd’hui, nous adressons nos pensées les plus sincères. À toi, Emmanuel, nous disons : Merci pour tout. Repose en paix. Un Lion ne meurt jamais : il dort.