FRANCE :: Une mission économique parlementaire camerounaise s’est déroulé du 08 au 12 avril à Paris

Une mission économique parlementaire camerounaise s’est déroulé du 08 au 12 avril à Paris, capitale française.

Cette mission, organisée par le Réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière (REP-COD), a pour objectif de renforcer la contribution de la diaspora camerounaise au développement du pays.



Du 10 au 12 avril 2025, l’Ambassade du Cameroun en France a vibré au rythme du Forum Économique Cameroun-France, une initiative organisée par le Réseau des Parlementaires pour la Diaspora, la Coopération Décentralisée et Transfrontalière (REP-COD). Placée sous le haut patronage des présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat camerounais, cette rencontre a réuni parlementaires, investisseurs, maires, experts et membres de la diaspora autour d’un objectif commun : renforcer les liens économiques entre le Cameroun et la France, tout en valorisant l’apport stratégique de la diaspora camerounaise.



La cérémonie d’ouverture, présidée par Son Excellence André-Magnus Ekoumou, Ambassadeur du Cameroun en France, a marqué le ton ambitieux de ce forum. Devant plus de 300 invités dont une délégation des parlementaires conduit par l’Honorable Louis Henri NGANTCHA, des opérateurs économiques camerounais et étrangers de divers secteurs d'activités, des parlementaires, des Maires, des Élus locaux français (originaires du Cameroun ou pas), des Directeurs Généraux d'Entreprises Publiques, Privées et d'Établissements Publics Administratifs, parmi lesquels, les Directeurs généraux du Crédit foncier du CAMEROUN, de la SIC. Des directeurs du MINDCAF, MINDDEVEL, de L'API, des Ports Autonomes de Douala et de Kribi et des experts de plusieurs Départements ministériels.



Parmi lesquels des membres des diasporas camerounaise et africaine, ainsi que des entrepreneurs français et européens.

Trois jours d’échanges fructueux : ateliers, networking et opportunités

Structuré autour de panels thématiques, d’ateliers techniques et de sessions B2B, l’événement a permis d’aborder des secteurs clés tels que :

L’agritech et l’industrialisation, les fintech et la mobilité économique, L’éducation, la santé et l’intelligence artificielle.

Les parlementaires camerounais, aux côtés de directeurs d’entreprises publiques et privées, et du Maire de Yaoundé 7 et président National des CVUC, Monsieur Augustin TAMBA, ont animé des débats approfondis sur le cadre juridique des investissements au Cameroun, tout en présentant les avancées de la Stratégie Nationale de Développement 2030 (SND30).



Particulièrement impliquée, la diaspora camerounaise en France a salué cette initiative, y voyant une réelle avancée dans la reconnaissance de son rôle économique. Plusieurs participants ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des informations partagées et aux opportunités concrètes présentées.

« Ce forum a répondu à nos attentes. Nous avons maintenant une meilleure visibilité sur les mécanismes d’investissement et les partenariats possibles avec le Cameroun », a témoigné un entrepreneur camerounais établi à Paris.

À l’issue de ces trois jours d’échanges et de réseautage, l’initiative REP-COD s’est révélée être un véritable succès, tant par la richesse des débats que par les perspectives économiques qu’elle a générées.



L’Honorable Louis Henri NGANTCHA, fervent défenseur de la mutualisation des efforts et expertises entre les camerounais de la diaspora et ceux rester au pays , a exhorté les Camerounais de la diaspora à se mobiliser davantage en vue de constituer une force économique majeure. Une ambition qui, à l’instar des diasporas d’autres nations, pourrait faire du Cameroun un acteur incontournable du développement économique africain.

Tout au long de ces trois jours, les parlementaires Camerounais présents ont accordé des audiences à celles et ceux qui le souhaitaient.