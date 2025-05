Prof. Mathias Owona Nguini : Dénonciation passée d’un régime perpétuel et autoritaire au Cameroun :: CAMEROON

Le professeur Mathias Owona Nguini, aujourd’hui connu pour sa proximité avec le pouvoir camerounais, avait jadis tenu des propos extrêmement critiques à l’égard du régime de Paul Biya, remettant en question la nature même de l’État camerounais. Ses déclarations, alors sans équivoque, peignent le tableau d’un régime autoritaire où la démocratie est inexistante, les institutions sont confisquées par un seul homme, et la constitution est régulièrement violée.

Selon lui, le Cameroun fonctionne comme une monarchie déguisée, où Paul Biya incarne à la fois le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Cette concentration du pouvoir entre les mains d’un seul individu empêche toute alternance politique crédible et rend le fonctionnement des institutions totalement improductif. Le multipartisme, bien que prévu par la constitution, ne serait qu’un slogan vide de sens, dissimulant un monopartisme de fait.

L’article 3 de la Constitution camerounaise affirme que les partis politiques doivent concourir à l’expression du suffrage, à la démocratie et à l’unité nationale. Pourtant, dans les faits, cette disposition est constamment ignorée par le régime dit du "Renouveau", dirigé depuis plus de 40 ans par le président Paul Biya. Cette contradiction entre le texte et la réalité politique du pays renforce l'idée d’un État voyou, expression même utilisée par le Pr Owona Nguini pour qualifier le pouvoir en place à l’époque de ses critiques les plus acerbes.

Le revirement idéologique du professeur soulève donc des interrogations légitimes sur la sincérité des intellectuels face aux régimes autoritaires et met en lumière les tensions entre engagement académique, vérité politique et carrières personnelles dans des États où l’opinion critique est risquée.

Ce témoignage passé constitue un document précieux pour les citoyens, les chercheurs et les observateurs internationaux désireux de comprendre les dynamiques internes du pouvoir au Cameroun.