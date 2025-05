CAMEROUN :: Violences lors du défilé à Douala : un militant du SDF violemment interpellé par les forces de l'ord :: CAMEROON

La célébration de la Fête nationale à Douala, le 20 mai, a été marquée par une scène de violence politique qui a choqué de nombreux témoins. Alors que les festivités se déroulaient à la place , Alex Nguepi, militant du Social Democratic Front (SDF), a été violemment interpellé et passé à tabac par les forces de l’ordre devant des centaines de spectateurs.

Alex Nguepi, ancien membre du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), s’était récemment rallié au SDF et s’était affiché publiquement comme soutien de Joshua Osih, candidat déclaré du parti à l’élection présidentielle prévue en octobre. Présent dans le cortège officiel de son parti, il participait pacifiquement aux activités de commémoration lorsqu’il a été extrait avec brutalité par des agents en uniforme.

Les raisons précises de cette interpellation restent floues. Selon plusieurs témoins, l’arrestation aurait été déclenchée par des slogans jugés « provocateurs », bien qu’aucune menace directe à l’ordre public n’ait été observée. Cet incident relance les débats sur la liberté d’expression et la place de l’opposition dans l’espace public camerounais, surtout à l’approche d’échéances électorales majeures.

Des voix commencent déjà à s’élever au sein de la classe politique et de la société civile. Certains y voient une tentative d’intimidation, voire une répression ciblée à l’encontre des militants de l’opposition. L’usage disproportionné de la force par les autorités pourrait entacher l’image d’un processus électoral déjà fragilisé par la défiance d’une partie importante de la population.

Ce nouvel épisode renforce les inquiétudes sur l’état des libertés politiques au Cameroun. Dans un contexte marqué par des tensions sociales et une crise de confiance envers les institutions, les actes de ce type risquent d’alimenter encore davantage le ressentiment populaire. Les organisations de défense des droits humains sont appelées à réagir et à documenter de tels cas pour éviter l’impunité et protéger les citoyens engagés dans un processus démocratique.