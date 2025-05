Célestin Bedzigui dénonce Maurice Kamto : un obstacle à l’unité de l’opposition camerounaise ? :: CAMEROON

Dans une déclaration tranchante, Célestin Bedzigui remet en question la légitimité de Maurice Kamto comme leader de l’opposition camerounaise. Pour Bedzigui, l’affirmation du Professeur Abah Oyono relève de la pure fiction. Il interroge les fondements d’une telle déclaration et soulève plusieurs éléments concrets qui contredisent cette image de Kamto.

Premièrement, si l’on se base sur le nombre d’élus, il est évident que le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) n’a jamais démontré une implantation électorale significative. À l’inverse, des partis comme le SDF, l’UNDP, l’UDC, le PCRN, ou encore l’UMS disposent de représentations réelles dans les institutions. Ce constat fragilise donc l’argument selon lequel Kamto incarnerait une majorité dans l’opposition.

Deuxièmement, le score électoral de Maurice Kamto reste modeste comparé à ses prédécesseurs. Aux législatives dans le Mfoundi, son parti n’a pas atteint 5 %, et à la présidentielle de 2018, son résultat plafonne à 14 %. En comparaison, Fru Ndi avait réalisé 36 %, Bello Bouba 19 %, sans que cela ne leur ait conféré le statut de "leader incontesté".

Bedzigui met également en lumière ce qu’il appelle la manipulation médiatique. Selon lui, l’omniprésence du MRC dans les médias ne devrait pas aveugler les analystes politiques sur les réalités du terrain. Cette surexposition entretiendrait une illusion de représentativité.

Pire encore, il accuse Maurice Kamto d’avoir fragilisé l’unité de l’opposition en intégrant des élus issus du SDF, semant ainsi la discorde. Cette stratégie serait non seulement immorale mais contre-productive pour une éventuelle candidature consensuelle de l’opposition lors des prochaines élections.

Pour Bedzigui, le MRC, au lieu d’être un partenaire stratégique de l’opposition, serait devenu son plus grand diviseur, et par extension, un allié objectif du pouvoir en place. Il appelle à un retour à l’éthique politique, à la solidarité entre partis d’opposition, et à la fin des calculs individuels qui compromettent l’avenir démocratique du pays.