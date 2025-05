CAMEROUN :: Léon Theiller Onana du RDPC appelle Paul Biya à quitter le pouvoir :: CAMEROON

Dans une déclaration qui risque de faire date, Léon Theiller Onana, conseiller municipal RDPC à Monatélé, a vivement critiqué la longévité au pouvoir du président Paul Biya, en place depuis plus de quatre décennies. Alors même qu’il est actuellement en litige judiciaire avec son parti pour non-respect des textes, ce cadre local a osé briser l’omerta qui règne dans les cercles du pouvoir : « Ceux qui entourent le vieux ne l’aiment pas. Il est temps qu’il aille se reposer. »

Ces propos, tenus dans un contexte politique déjà tendu à l’approche des élections présidentielles, traduisent une fronde interne grandissante au sein du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC). Onana, en appelant à une retraite honorable du chef de l’État, remet en question la sincérité et les intentions réelles de l’entourage présidentiel, accusé de préserver ses privilèges au détriment du pays.

La sortie médiatique du conseiller municipal est d’autant plus significative qu’elle vient d’un militant historique du parti au pouvoir. Son différend juridique avec le RDPC, lié au non-respect des procédures internes, en fait une voix d’autant plus légitime sur la question de la gouvernance démocratique et du respect des règles.

Plus largement, cette prise de parole reflète le malaise grandissant dans les rangs du RDPC face à l'absence de débat sur la succession présidentielle. Alors que le Cameroun traverse des défis économiques, sociaux et sécuritaires majeurs, nombreux sont ceux qui appellent à une transition politique apaisée, qui garantirait stabilité et renouveau institutionnel.

La réaction du parti à cette déclaration reste attendue. Entre exclusion politique ou tentative d'étouffement de la polémique, le RDPC pourrait être contraint de clarifier sa ligne quant à la liberté d'expression de ses membres, et surtout sur la question fondamentale de l’alternance démocratique.

Ce signal fort lancé par Léon Theiller Onana pourrait ainsi ouvrir la voie à d’autres voix dissonantes, jusqu’ici silencieuses par loyauté ou par peur. Une chose est certaine : l’appel au départ du président n’est plus uniquement porté par l’opposition.