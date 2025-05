FRANCE :: ESTHER SIMONE KIIKI AGBAMATE FAIT RAYONNER LA MODE CAMEROUNAISE A L’OLYMPIA

La musique habillée de fierté à l’Olympia de Paris, ce 4 mai 2025, il y avait une star sur scène, un public conquis, mais surtout, il y avait la mode camerounaise qui franchissait un cap, portée par le talent d’une styliste et conseillère vestimentaire d’exception : Esther Simone Kiiki Agbamate. Reconnaissons-le : ce fut un grand concert, célébrant les 40 ans de carrière d’une légende de la musique africaine, Ben Decca. Pourtant, au-delà de la musique, il suffisait d’observer de près la prestance des artistes pour comprendre que l’événement était aussi une cérémonie du style, une consécration de l’élégance africaine sublimée par les mains inspirées d’une femme au parcours admirable : Esther Simone Kiiki Agbamate, fondatrice de la maison ESKISS.

L’élégance en étendard

Esther Simone est une architecte de l’élégance, une femme qui sculpte les tissus comme on cisèle une œuvre d’art. Sous ses doigts, les étoffes prennent vie, racontent des histoires, honorent des cultures. Ses créations, « EYUM » et « NASÔM ESKISS », portées ce soir-là par les artistes lors du concert de Ben Decca, n’étaient pas de simples vêtements : c’étaient des manifestes. Des manifestes de beauté, de fierté, d’appartenance. Avec elle, la mode devient un vecteur de mémoire, une parole vestimentaire, un acte de foi en l’identité camerounaise et africaine.

Une femme, une vision, une entreprise

Esther Simone Kiiki Agbamate n’a pas bâti un empire de mode à coups de strass, mais grâce à la ténacité, la rigueur, l’ambition et le raffinement. Son parcours est celui d’un engagement profond envers son art, son équipe et son pays. Avec Team ESKISS, elle fait battre le cœur de la création camerounaise : modélistes, brodeurs, techniciens, stylistes, toute une chaîne de talents que sa vision inspire et coordonne. À Paris, capitale mondiale de la mode, ses créations ont brillé. Mais ce n’est pas Paris qui leur a donné de la valeur : c’est ESKISS qui a enrichi Paris de la noblesse de son esthétique africaine.

La mode comme réponse au monde

À travers ESKISS, Esther Simone prouve que la mode africaine n’est pas périphérique, qu’elle n’est pas à la remorque des tendances occidentales. Elle est innovante, autonome, enracinée et résolument contemporaine. Elle peut habiller une scène, éblouir un public, et porter le poids de l’Histoire. Cette démarche, Esther la traduit aussi dans ses prises de position. Lors de la présentation du costume national de Princesse Issie, Miss Cameroun à Miss Monde 2025, elle a salué l’audace de faire dialoguer la mode avec la mythologie Sawa. Transformer une reine de beauté en sirène mystique des eaux africaines, c’est inscrire la modernité dans le mythe, c’est dire au monde : nous avons une mer d’histoires à vous raconter.

Un patriotisme élégant

Chez Esther Simone, l’élégance ne se dissocie jamais de l’amour du pays. Être patriote, c’est sublimer le Cameroun à travers chaque couture, chaque broderie, chaque silhouette. Et elle le fait sans bruit, sans ostentation, mais avec une excellence silencieuse qui s’impose. Sa devise, « En toute chose, l’on ne reçoit qu’en raison de ce que l’on donne », illustre parfaitement cette philosophie. ESKISS, boutique basée au Cameroun donne beaucoup : à la culture, à la jeunesse créative, à la reconnaissance du travail artisanal. Et en retour, il y a la consécration, l’admiration, la reconnaissance et une place méritée au panthéon de la mode africaine.

Esther Simone, Dame ESKISS : un nom, une promesse

Le parcours de cette femme d’affaires est un hymne à la détermination, à la foi en soi, et à l’afro-éthique. Elle ne court pas après la lumière : elle la crée. Elle ne suit pas la mode : elle l’anticipe. Elle ne conquiert pas Paris : elle l’habille à son image. Ce 4 mai 2025, sur la scène de l’Olympia, le Cameroun n’a pas seulement chanté avec Ben Decca. Il s’est aussi tenu droit, digne, magnifiquement vêtu, grâce à ESKISS. Et si la musique adoucit les mœurs, la mode d’Esther Simone, elle, élève les âmes.