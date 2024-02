Cameroun :: Crime Passionnel À Nkoabang : Drague Tourne Au Meurtre :: Cameroon

Chastel Ndjock Nkoma, 34 ans a reconnu avoir ôté la vie à Rosine Megou Tessa, 32 ans dans la nuit du 15 au 16 octobre 2023 après avoir demandé en vain à avoir des relations intimes avec sa victime.

La gorge tranchée et le corps perforé de coups de couteau. C’est ainsi qu’a été retrouvé le corps ensanglanté de Rosine Megou Tessa, 32 ans dans la nuit du 15 au 16 octobre 2023 non loin d’une formation hospitalière au quartier Nkoabang. Selon les éléments de la Division régionale de la police judiciaire du Centre en charge de l’enquête, la jeune dame a été exécutée par son bourreau dans des conditions qui révèlent de l’horreur. L’acte, d’après les enquêteurs, a été causé par celui-là même, qui a alerté la population, Chastel Ndjock Nkoma, 34 ans, son dragueur. Interpellé trois mois après par la police, il est passé aux aveux complets.

Cela faisait donc quelque temps que les deux individus se fréquentaient. Ndjock Nkoma, conducteur de moto taxi s’en sort plutôt bien dans la vie. Il a beaucoup d’argent. Il appâte et séduit peu à peu Megou Tessa. Il lui fait miroiter monts et merveilles, une idylle, en lui donnant de l’argent jusqu’au jour où il faut conclure cet amour. Megou refuse et Ndjock Nkoma décide de la raccompagner chez elle. Une fois sur sa moto, l’homme, frustré par cette fin de non-recevoir, conduit l’infortunée sous la contrainte d’un couteau, vers une destination qui n’offre aucun confort sécuritaire.

« Il la viole, et pour la museler, lui sectionne les voies respiratoires supérieures, après lui avoir asséné plusieurs coups de couteau le long du corps. Il va ensuite, de sa propre initiative, présenter le corps ensanglanté de la victime, se faisant passer pour celui qui a essayé de voler au secours d’une dame agressée par des bandits qui auraient pris la poudre d’escampette », relate le commissaire de police principal Charles Ndongo, chef du service des recherches et des enquêtes criminelles.

Peu convaincu par cette version, les éléments de la DRPJ du Centre poussent plus loin les investigations et mettent en place un traquenard qui recolle les morceaux au point d’arriver à l’interpellation Ndjock Nkoma. L’homme est présenté au procureur de la République. Il est passible de poursuites pénales pour des faits présumés constitutifs d’assassinat au préjudice d’une jeune dame pleine de vitalité. Le suspect est un repris de justice qui avait déjà défavorablement attiré l’attention de la police judiciaire. Il a été appréhendé autre fois pour vol aggravé en coaction.