Hier matin, le lycée d'Etoug-Ebe a été le théâtre d'incidents tragiques qui ont conduit à plus d'une centaine de blessés parmi les élèves. La proviseure de l'établissement, a tenu à apporter des clarifications sur les circonstances de ces violences, mettant en lumière une série d'événements imprévus.

Selon les explications de la proviseure, la journée a débuté de manière inhabituelle. En vérifiant les caméras de surveillance, elle a constaté qu'il y avait un nombre réduit d'élèves présents pour l'assemblée matinale qui était censée débuter entre 7h et 7h15. Face à cette situation, elle a pris la décision de retarder le début de l'assemblée jusqu'à 7h30.

"C'est à 7h35 que nous nous sommes rendus à l'assemblée et avons procédé comme prévu. Nous avions eu un conseil de discipline jeudi dernier, et les sanctions devaient être annoncées lors de cette assemblée", a déclaré la proviseure.

C'est après l'assemblée que l'équipe éducative a eu connaissance du fait que de nombreux élèves étaient à l'extérieur du bâtiment. La proviseure a souligné qu'il était impératif de sensibiliser les élèves sur l'importance d'arriver à l'heure pour éviter de perturber les cours et de risquer d'être exclus. Dans le but de réorganiser la situation, les élèves ont été priés de former des files distinctes, une pour les garçons et une pour les filles.

Un grand nombre d'élèves est entré dans le bâtiment, mais malheureusement, le chaos a éclaté parmi ceux qui attendaient à l'extérieur. Des mouvements agités ont commencé à se propager, entraînant des bousculades et des chutes. Les plus jeunes élèves, se trouvant en première ligne, ont été les plus durement touchés, résultant en un nombre considérable de blessés.

La proviseure a conclu son intervention en remerciant l'ensemble de la communauté éducative pour leur coopération dans la gestion de cette situation difficile. Des mesures supplémentaires seront prises pour prévenir de tels incidents à l'avenir, tout en soulignant l'importance de la discipline et du respect des horaires scolaires pour le bien-être de tous les élèves.