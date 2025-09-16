-
© Camer.be : Toto Jacques
- 16 Sep 2025 02:29:52
- |
- 545
- |
-
CAMEROUN :: Viol sur mineure à Kribi : un sexagénaire arrêté pour agression sur une fillette de 6 ans :: CAMEROON
Un viol sur mineur a été commis dans la région de Londji à Kribi, suscitant une vive émotion au sein de la communauté locale. Un homme de 67 ans, répondant au prénom d'Herman, a été interpellé après avoir été surpris en train d'agresser sexuellement une enfant de six ans. Les faits se sont déroulés alors que la jeune Christelle avait été envoyée par sa tante pour écraser des tomates, une tâche quotidienne anodine qui a tourné au cauchemar.
Selon nos informations, la fillette a été attirée dans un buisson par son agresseur présumé alors qu'elle se rendait chez des voisins. L'arrestation du suspect a été réalisée par les forces de l'ordre de la sécurité publique de Londji, où il est actuellement en garde à vue. La victime a immédiatement été prise en charge par les autorités sanitaires locales qui ont confirmé les traces d'agression sexuelle, ouvrant ainsi une enquête pour viol sur mineur de moins de 15 ans.
Ce drame soulève des questions cruciales sur la sécurité des enfants dans les villages environnants de Kribi et l'efficacité des dispositifs de protection de l'enfance. Les autorités judiciaires ont d'ores et déjà annoncé le renforcement des patrouilles de police dans le secteur tout en appelant les parents à la plus grande vigilance. Des cellules psychologiques ont été déployées pour accompagner la jeune victime et sa famille, alors que la communauté se mobilise pour demander justice pour Christelle.
