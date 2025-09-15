Camer.be
Présidentielle 2025 : Issa Tchiroma Bakary appelle Paul Biya à un débat devant le peuple
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Présidentielle 2025 : Issa Tchiroma Bakary appelle Paul Biya à un débat devant le peuple :: CAMEROON

Conduite par deux hommes politiques de l'opposition Camerounaise Anicet Ekane et Djeukam Tchameni, le candidat consensuel de l’Union pour le Changement UPC a été désigné : il s’appelle Issa Tchiroma, candidat du Front pour le Salut National du Cameroun FSNC. Pour sa première sortie, Issa Tchiroma s’adresse à son ancien patron Paul Biya et l’invite à un débat sur la place publique.
 
Faut-il s’intéresser au personnage Issa Tchiroma ? Il est à la fois un ancien combattant qui a pris une part active dans la lutte pour la démocratisation du Cameroun des années 90. Un ancien allié du pouvoir en raison d’une alliance entre son parti et le RDPC au pouvoir. Ce qui lui a valu le poste de ministre qu’il a occupé pendant 13 ans avant sa démission intervenue en juin 2025.

Immédiatement après sa désignation comme candidat consensuel, comme s’il attendait l’occasion, cet ancien ministre de la Communication porte-parole du gouvernement a été sans ambages à l’endroit de Paul Biya, à qui il vouait des déférences sans limites « Vous avez gouverné par procuration, utilisant la peur, la manipulation et la division comme armes politiques » Une hargne de vaincre et d’en découdre avec cet allié d’hier à qui tchiroma reproche dans sa lettre de démission de s’être fermé aux exigences de leur contrat politique.

Cette rage de vaincre sera-t-elle de longue durée ? Rie n n’est moins sur. Toujours est-il que cette candidature consensuelle ne fait pas nécessairement le consensus. Le journal L’Indépendant, paraissant à Yaoundé parle justement de  « Consensus récusé ». Pour le journal,  Issa Tchiroma Bakary a été désigné contre vents et marrées, candidat consensuel de l’opposition face à Paul Biya pour la présidentielle du 12 octobre, le samedi 13 septembre.

Ancien allié du pouvoir, il a été choisi parmi onze candidats par un groupe de facilitateurs rebaptisé Union pour le Changement 2025, anciennement Groupe de Douala. Loin de faire l’unanimité, cette désignation ne provoque pas pour l’instant, le retrait automatique des dix autres prétendants de l’opposition. Le groupe de facilitateurs indique qu’il poursuivra la collaboration avec eux afin de ’’mutualiser les énergies’’.  
 
Malgré tout, le candidat consensuel quant à lui est entré en campagne et s’adresse à son vis-à-vis « Monsieur le Président sortant, vous êtes encore en fonction. Mais je suis désormais votre vis-à-vis. Vous avez un bilan, moi j’ai un programme. Vous avez gouverné 43 ans, moi je viens proposer 3 à 5 ans de transition pour reconstruire ce que vous avez détruit ». 

Avec un zeste de défi « Sortez de vos palais. Venez battre campagne. Venez débattre devant le peuple. Défendez vos 43 ans de règne, et je viendrai présenter les 6 grands chantiers du Programme Commun de Transition ». 

L'actualité en vidéo